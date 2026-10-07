“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Mercato Ittico, polemiche sui numeri delle 'scafette' di pesce
Il vice sindaco Santilli contesta i numeri diffusi da Sola: “Il finanziamento regionale per l’ex stazione marittima è stato completato. Gli interventi migliorativi in corso valgono circa 75mila euro"
Il vice sindaco Gianni Santilli interviene sul mercato ittico all’ingrosso in replica al consigliere Paolo Sola. “Vorrei ringraziare il consigliere Paolo Sola – dichiara Santilli – perché oggi mi ha dato la possibilità di illustrare ai consiglieri comunali che compongono la commissione Controllo e garanzia il progetto che stiamo portando avanti nel nuovo mercato ittico all’ingrosso. Peccato, però, che Sola faccia confusione sulle cifre, e spero che non lo faccia in malafede”.
Santilli ricostruisce quindi l’iter degli investimenti. “Il Comune, come dovrebbe essere noto a Sola, ha ottenuto anni fa un finanziamento regionale, destinato a trasformare l’ex stazione marittima in mercato ittico. Quell’intervento è stato completato. Poi, preso atto delle richieste degli operatori, il Comune ha apportato delle modifiche migliorative alla struttura e i lavori in corso ammontano a circa 75mila euro: questi interventi sono stati al centro di un incontro ad aprile e di un altro incontro nei giorni scorsi, in Comune. Altra cosa sono i lavori del waterfront che riguardano l’area attigua al mercato”.
Sul numero delle cassette che transitano all’asta all’interno del mercato, il vice sindaco invita a consultare i report ufficiali. “Il primo ottobre erano 2.185, il 2 ottobre erano 1.210, il 6 ottobre 1.349 e il 7 ottobre 295”, precisa.
Quanto ai tempi, “i lavori saranno terminati tra fine ottobre e inizio novembre. E la struttura dispone di bagno e rampe per persone disabili a norma”.
In chiusura, l’appello al consigliere Sola: “Chiedo a Sola, con spirito istituzionale, di evitare di fomentare polemiche inutili e di riportare all’esterno ciò che accade realmente in Commissione”.