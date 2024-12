Ko ‘bis’ per il Delfino

Non è malato, ma nel Delfino c’è qualcosa che non va. Il rullo compressore di Baldini sembra in difficoltà e la conferma é arrivata dalla gara odierna, all’Adriatico, dove l’ultima in classifica Legnano ha strappato i tre punti alla capolista del girone B. É bastato un ‘golletto’ di Franzolini per la formazione di Contini per portare a casa un risultato che è apparso anche giusto. Gli amaranto hanno avuto anche l’occasionissima del raddoppio mentre i biancazzurri non hanno prodotto molto. Siamo fermi al primo tempo del derby contro il Pineto. Che succede adesso? Non lo sappiamo, di questo se ne deve occupare l’allenatore che ha la massima fiducia di tutto l’ambiente. Ma nel calcio non esistono maghi né magia o meglio: quanto possono durare? Servono anche investimenti per colmare lì dove manca la qualità necessaria per agganciare l’obiettivo. Tradotto in altre parole: un centravanti che fa gol. Ora siamo a quota 39 punti, insieme alla Ternana, avversario che affronteremo nella prima gara del girone di ritorno il 22 dicembre in casa. Ma prima dello scontro diretto c’è da battere il Campobasso, altro impegno che ci farà capire davvero come siamo messi.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Brosco, Mulè, Crialese; Tunjov, Squizzato, Valzania; Merola, Tonin, Cangiano. A disposizione: Saio, Profeta, Giannini, Meazi, Dagasso, Vergani, Bentivegna, Ferraris, Pellacani, Staver, Moruzzi, De Marco, Saccomanni. Allenatore: Baldini

LEGNAGO (3-4-2-1): Perucchini; Noce, Diaby, Ampollini; Muteba, Franzolini, Bombagi, Ruggeri; Palazzino, Zanetti (dal 29' st Pelagatti); Basso Ricci (dal 40' st Svidercoschi). A disposizione: Rigon, Berto, Viero, Pelagatti, Svidercoschi, Rossi, Banse, Ibrahim, Ballan, Martic, Malumandsoko. Allenatore: Contini

Reti: all'11' st Franzolini

Ammonizioni: Ruggeri, Brosco, De Marco, Perucchini

Recupero: 1' pt, 5' st