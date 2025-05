Il Catania passa all'Adriatico ma ai quarti va il Pescara

Pescara sconfitto in casa dal Catania 2-1 ma passa il turno in virtù dello 0-1 dell'andata. Questo perché, come spiegato nel regolamento dei playoff, a passare il turno in caso di parità di punteggio tra andata e ritorno sarà la formazione testa di serie. E in questo caso la testa di serie è il Pescara, che ha concluso la stagione regolare al quarto posto del girone B con 67 punti mentre il Catania ha chiuso quinto con 53 punti.

Il Catania sblocca la gara al minuto 70 con Di Gennaro. Passano appena sette minuti e Tonin riporta il risultato in parità. Al 91esimo, dopo una lunghissima revisione Var, concesso il gol precedentemente annullato a Montalto. Negli ultimi minuti il Pescara gestisce e porta a casa un prezioso successo. Domani il sorteggio con i biancazzurri testa di serie.



Nel primo tempo almeno tre nitide palle gol per i biancazzurri. Meazzi sfiora il palo in due occasioni. Dini si supera su Dagasso. Al 43esimo calcio rigore per il Pescara revocato dopo la revisione al Var. Nella ripresa ancora una volta strada sbarrata da Dini su Ferraris prima e Dagasso poi. Poi arriva il gol di Di Gennaro e per il Pescara la partita si fa in salita. Il neo entrato Tonin però, dopo appena sette minuti, rimette il risultato in parità con un bel destro, dopo un controllo al limite dell'area di rigore. De Marco poco dopo sfiora il 2-1 e in pieno recupero il Var concede il gol a Montalto, precedentemente annullato dopo la segnalazione del guardalinee. Nei restanti minuti la formazione di Baldini controlla la partita e tiene la palla lontana dalla porta di Plizzari. Al centesimo minuti arriva il triplice fischio finale che premia il Pescara. Domani occhi puntati sul sorteggio alle ore 11.30.

PESCARA - CATANIA 1-2 70' Di Gennaro, 78' Tonin, 91' Montalto

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi; Lancini, Pellacani, Moruzzi (82' Crialese); Meazzi (82' De Marco), Squizzato, Dagasso (74' Kraja); Merola, Ferraris (62' Tonin), Cangiano (62' Bentivegna). A disp.: Saio, Profeta, Letizia, Valzania, Alberti, Staver, Lonardi, Saccomanni. All.: Baldini

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Raimo (87' De Rose), Di Gennaro, Celli; Guglielmotti (53' Dalmonte), Quaini, Di Tacchio (87' Montalto), Anastasio; Jimenez (62' De Paoli), Lunetta (46' Stoppa ); Inglese. A disp.: Farroni, Bethers, Del Fabro, Allegretto, Frisenna, Forti. All.: Toscano.

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1

Assistenti: Marco Sicurello (Seregno) e Vittorio Consonni (Treviglio)

Quarto ufficiale: Francesco Burlando (Genova)

VAR: Niccolò Baroni (Firenze)

AVAR: Luca De Angeli (Milano)

AMMONITI: Anastasio, Raimo, Inglese, Moruzzi, Di Gennaro, Quaini

ESPULSI: Napoli (vice allenatore Catania), Nardini (vice allenatore Pescara)

Angoli: 3-3

Recupero: 4'-6'

