Il Pescara torna a vincere a Catania dopo 44 anni e ipoteca il passaggio del turno

Il Pescara espugna il 'Massimino' ed ipoteca il passaggio ai quarti di finali dei play of di Serie C. Decisiva la rete di Merola al minuto 86. I biancazzurri tornano a vincere Catania dopo 44 anni. L'unico successo era datato, infatti, 14 giugno 1981: 0-1 in virtù della rete messa a segno da Silva.

Catania in campo con la formazione annunciata, con mister Toscano che ha confermato lo stesso undici iniziale opposto mercoledì scorso al Potenza. Confermato anche il 4-3-3 di mister Silvio Baldini (ex di turno) con Ferraris, Merola e Bentivegna terminali offensivi.

Catania più determinato nel primo tempo ma senza trovare il guizzo vincente. L'unico occasione è per Jiménez ma non trova la porta. Secondo tempo di marca abruzzese anche se l'occasione più ghiotta è per il catanese Di Tacchio. Al minuto 86 arriva però il guizzo vincente di di Merola, con un tocco delizioso che beffa Dini. I rossazzurri colpiti al cuore non riescono più a reagire. Mercoledì gara di ritorno all'Adriatico-Cornacchia.

CATANIA - PESCARA 0-1

RETI: Merola al 41' st

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Celli (dal 38' st Montalto); Raimo (dal 16' st Guglielmotti), Quaini (dal 1' st Sturaro), Di Tacchio, Anastasio; Jimenez (dal 1' st Dalmonte), Stoppa (dal 35' st De Paoli); Inglese. A disp.: Farroni, Bethers, Butano, Del Fabro, Frisenna, De Rose, Forti All: Toscano

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (dal 35' st Letizia), Brosco, Pellacani, Moruzzi; Valzania (dal 1' st Meazzi), Squizzato, Dagasso; Merola (dal 46' st Tonin), Ferraris, Bentivegna (dal 12' st Cangiano). A disp.: Saio, Profeta, Crialesem Stacer, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Arena, Alberti, Lancini, Kraja. All: Baldini

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini. ASSISTENTI: Glauco Zanellati di Seregno e Gilberto Laghezza di Mestre. QUARTO UFFICIALE: Gianluca Grasso di Ariano Irpino. VAR: Luigi Nasca di Bari. AVAR: Dario Di Francesco di Ostia Lido.

AMMONITI: Dagasso, Ierardi, Celli, Brosco, Toscano

FOTO DA PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO