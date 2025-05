Batticuore Pescara: a Pesaro da 2-0 a 2-4. Semifinale ad un passo

Il Pescara espugna in rimonta il 'Benelli' e ipoteca la semifinale play-off. Avvio shock per la formazione di Baldini: Vis Pesaro sopra 2-0 dopo 15 minuti grazie alle reti di Orellana e Nicastro. Meazzi al minuto 31 accorcia le distanze e nella ripresa i biancazzurri dilagano con Ferraris, Letizia e Bentivegna. Al minuto 55 ’interruzione del gioco a causa di un malore di un tifoso del Pescara nel settore ospiti. Mercoledì 21 maggio il match di ritorno all''Adriatico Cornacchia' (ore 20:00). Per passare la Vis dovrebbe vincere con tre reti di scarto in virtù del miglior piazzamento in classifica dei pescaresi.

In apertura di match palla-gol del Pescara con Squizzato che ha chiamato Vukovic all'intervento in corner. Al 12esimo la Vis passa con Orellana al termine di un contropiede fulmineo. Passano tre minuti e i locali raddoppiano: l'ex Nicastro batte Plizzari con la difesa di Baldini presa in controtempo. La risposta del Delfino è affidato al calcio piazzato di Squizzato che però termina alto. Al minuto 35 Meazzi riapre il match con un destro velenoso. Nei restanti minuti succede poco e le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 2-1.

Nella ripresa Baldini manda in campo Kraja, Dagasso e Letizia per Valzania, Squizzato e Pierozzi. Raychev per Obi nella Vis. Dopo appena quattro minuti arriva il pari di Ferraris. Sulle ali dell'entusiasmo ci prova Moruzzi, alto. Entra Di Renzo nella Vis per Cannavò. Nel Pescara Bentivegna per Cangiano e De Marco per Meazzi. Ci prova anche Dagasso, Vukovic risponde presente. Nel recupero arriva il capolavoro di Letizia con un tiro potente e preciso che beffa il portiere di casa. E al minuto 98 Bentivegna realizza il poker che manda in estasi i 568 tifosi biancazzurri presenti a Pesaro.

VIS PESARO-PESCARA 2-4

MARCATORI: 12’ Orellana, 15’ Nicastro (VP), 35’ Meazzi, 49’ Ferraris 93’ Letizia, 98’ Bentivegna (P)

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic; Ceccacci, Coppola, Bove; Zoia, Obi (dal 1' st Raychev), Di Paola, Tavernaro (dal 31' st Schiavon dal 50' st Rizzo); Orellana; Cannavò (dal 26' st Di Renzo), Nicastro (dal 50' st Mariani). A disposizione: Pozzi, Mariani M, Tonucci, Neri, Schiavon, Forte, Mariani E, Raychev, Rizzo, Tombesi, Peixoto, Di Renzo. Allenatore: Stellone.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (dal 1' st Letizia), Brosco, Pellacani, Moruzzi (dal 31' st De Marco); Valzania (dal 1' st Dagasso), Squizzato (dal 1' st Kraja), Meazzi; Merola, Ferraris, Cangiano (dal 26' st Bentivegna). A disposizione: Saio, Profeta, Letizia, Kraja, Dagasso, Alberti, Tonin, Crialese, Bentivegna, Staver, Lonardi, De Marco, Saccomanni, Lancini Allenatore: Baldini.

Arbitro: Luca De Angeli di Milano. Assistenti: Nicola Di Meo di Nichelino e Alessandro Marchese di Napoli. Quarto uomo ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1. Var: Manuel Volpi di Arezzo. AVAR Simone Gavini di Aprilia

Ammonizioni: Di Paola, Squizzato, Nicastro

Recupero: 1' pt, 8' st