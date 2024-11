Delfino Ko per la prima volta

Il Delfino Pescara 1936 torna dalla trasferta in terra marchigiana con le pive nel sacco. E’ bastato un pallonetto nel secondo tempo di Okoro ad interrompere la striscia positiva dei biancazzurri ed a determinare la prima sconfitta in campionato per la squadra allenata da Baldini. Un risultato bugiardo, perché i pescaresi avrebbero meritato il pari per le tante occasioni sprecate da Vergani e Dagasso. Il migliore in campo, del resto, è stato il portiere della Vis Pesaro Vukovic il quale ha permesso ai compagni di squadra di chiudere la gara sul 1-0. Sabato prossimo, 9 novembre 2024, la Capolista del campionato di Lega Pro Girone B torna in campo all’Adriatico contro il Sestri Levante.

VIS PESARO (3-4-1-2): Vukovic, Coppola, Bove, Zoia, Palomba, Pucciarelli, Paganini, Coppola, Cannavò, Di Paola, Okoro, Nicastro, A disp. Munari, Tatò, Tonucci, Nina, Molina, Rabbini, Ceccacci, D'Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, Orellana, Peixoto. All. Stellone

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Valzania, Squizzato, Dagasso, Bentivegna, Vergani, Cangiano. A disp. Saio, Profeta, Giannini, Meazzi, Merola, Tonin, Tunjov, Zeppieri, Ferraris, Staver, Moruzzi, De Marco, Saccomanni, Mulè. All. Baldini.