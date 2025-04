Tris del Pescara al Campobasso. Biancazzurri ai play off come migliore quarta

Il Pescara batte con un rotondo 3-0 il Campobasso del pescarese Fabio Prosperi e chiude come migliore quarta dei tre gironi. Decisive le reti di Merola e la doppietta di Bentivegna. Nei play-off biancazzurri in campo il prossimo 7 maggio all’Adriatico in gara secca e senza supplementari. Basterà un pari nei novanta minuti di gioco per accedere al turno successivo.

In avvio subito Pescara in gol al quarto minuto con Merola, alla terza rete in quattro giorni, con un tiro secco che si è insaccato all'incrocio dei pali. Il raddoppio arriva al minuto 17. Cross di Squizzato, Neri non trattiene e Bentivegna è il più lesto di tutti e mette in rete il gol del 2-0 La brutta notizia è data dai problemi fisici a Letizia, che al 18' costringono Baldini al primo cambio: al suo posto Pierozzi. Il Campobasso si fa vedere con Di Nardo ma è il Pescara a trovare il tris. Bentivegna doppio passo al limite dell'area e destro micidiale che si insacca alle spalle di Neri.

Nell'intervallo Baldini lascia negli spogliatoi Valzania e Merola per inserire Tonin e De Marco. Il Pescara continua a collezionare palle gol e corner senza però trovare il quarto gol. Nel finale debutto per il giovane Saccomanni al posto di Ferraris. Finisce così 3-0. Nel post partita Baldini "Non c'è stata partita. Le nostre motivazioni hanno prevalso. Dovevamo far bene e ci siamo riusciti." Sulle condizioni di Letizia: "ha sentito indurire il flessore e per precauzione lo abbiamo tolto. Ora aspettiamo e lo valuteremo nei prossimi giorni. I play off? Se siamo qui proveremo a vincerli".

PESCARA-CAMPOBASSO 3-0

5’ Merola, 18’ e 40’ Bentivegna

PESCARA: Plizzari, Letizia(19’ Pierozzi), Lancini, Pellacani, Moruzzi, Meazzi, Squizzato (56’ Kraja), Valzania (46’ De Marco), Merola (46’ Tonin), Ferraris (74’ Saccomanni), Bentivegna. A disp. Saio, Profeta, Staver, Brosco, Crialese, Dagasso, Lonardi, Cangiano, Alberti, Arena. All. Baldini.

CAMPOBASSO: Neri, Remy, Benassai, Celesia; Morelli, (46’ Pierno), Cerretelli (56’ Serra), Pellitteri (75’ D’Angelo), Martina; Falco, Di Nardo (46’ Bifulco), Forte (62’ Lombari). A disp. Forte, Calabrese, Bigonzoni, Prezioso, Mancini, Di Stefano. All. Prosperi.

Arbitro: Leone della sezione di Barletta

FONTE FOTO: PAGINA FACEBOOK CAMPOBASSO FOTTOBALL CLUB