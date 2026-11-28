Il presidente del Consiglio comunale di Teramo, Alberto Melarangelo, ha fissato la prossima seduta dell'assemblea civica. La convocazione è per lunedì 30 novembre alle ore 09:30 e, in seconda convocazione, per giovedì 3 dicembre alle ore 09:00. La seduta si svolgerà in presenza presso l'Auditorium del Parco della Scienza, sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming sul portale del Comune.

All'ordine del giorno figurano sei punti di carattere prevalentemente economico-finanziario e amministrativo. Si va dalla variazione al DUP 2026/2028 e al bilancio di previsione, alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 14 ottobre 2026 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Spazio poi alla complessa partita del servizio cimiteriale e di illuminazione votiva, con l'approvazione della relazione sulla scelta delle modalità di gestione, la determinazione delle tariffe per il decennio 2027-2036, l'approvazione del disciplinare e le modifiche al regolamento di polizia mortuaria, fino all'affidamento del servizio a Te.Am. — Teramo Ambiente S.p.A. per il decennio 2027-2036. Chiude i lavori l'approvazione del bilancio consolidato 2025 del Comune con i propri organismi partecipati.

La data scelta per la seduta non è casuale. Proprio lunedì 30 novembre scade il termine dei venti giorni entro i quali il sindaco Gianguido D'Alberto può ritirare le dimissioni presentate lo scorso 10 novembre, dopo che il Consiglio comunale era saltato per mancanza del numero legale. Le dimissioni diventeranno efficaci e irrevocabili allo scadere di quel termine; fino ad allora il sindaco resta in carica con pieni poteri .

Nelle settimane successive si sono susseguite mediazioni e incontri di maggioranza per ricompattare la coalizione, con l'ipotesi di un rimpasto di giunta che coinvolga figure esterne. Lo stesso D'Alberto, pur mantenendo formalmente la decisione, ha parlato di "segnali positivi" e di una riflessione ancora in corso. Il ritiro delle dimissioni resta lo scenario più probabile, ma la concomitanza tra la scadenza del termine e la convocazione del Consiglio rende la seduta del 30 novembre un passaggio decisivo non solo per i sei punti all'ordine del giorno, ma per il futuro stesso dell'amministrazione cittadina.