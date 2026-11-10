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Bella Teramo sulle dimissioni del sindaco: "Un atto coraggioso"

La lista civica accoglie l'appello e rinnova la fiducia al primo cittadino D'Alberto: "Alleato franco e leale, avanti nell'interesse esclusivo della comunità"

Bella Teramo sulle dimissioni del sindaco: "Un atto coraggioso"

È un momento di svolta quello che ha segnato l'ultimo Consiglio comunale di Teramo. La decisione del Sindaco Gianguido D'Alberto di presentare le proprie dimissioni rappresenta un passaggio decisivo per l'esperienza amministrativa del secondo mandato, un atto che la lista Bella Teramo definisce «politicamente coraggioso» e che richiama tutte le componenti della maggioranza alle proprie responsabilità nei confronti della comunità teramana.

Con una nota ufficiale, la lista Bella Teramo prende posizione con chiarezza. Consapevole del proprio ruolo istituzionale e del mandato ricevuto dagli elettori, accoglie sin da ora l'appello del Sindaco e ribadisce la fiducia e il sostegno dei propri consiglieri alla sua azione amministrativa.

«Anche in questo momento, come avvenuto fin dall'inizio del percorso condiviso, Gianguido D'Alberto troverà in Bella Teramo un alleato franco e leale», si legge nel comunicato, «pronto ad accompagnarlo nelle scelte che deciderà di intraprendere, nell'interesse esclusivo della comunità teramana».

Le dimissioni del primo cittadino non chiudono dunque il percorso amministrativo, ma rappresentano un richiamo esplicito a un'assunzione di responsabilità collettiva. La scelta di Bella Teramo è quella di restare al fianco del Sindaco, confermando una continuità di intenti e di azione che punta a tutelare gli interessi dei cittadini teramani al di là delle contingenze politiche.

Un messaggio, quello della lista, che suona come un invito alla maggioranza a ritrovare compattezza e a dare risposte concrete alla città, in un momento che richiede lucidità e senso delle istituzioni.

Nel frattempo, questa mattina, il Sindaco Gianguido D'Alberto, dopo aver formalmente comunicato nel pomeriggio di ieri la volontà di dimettersi, ha ufficialmente trasmesso la lettera di dimissioni al Presidente del Consiglio Comunale, alla Segretaria Generale e, per il loro tramite, alla Prefettura. Le dimissioni, come previsto dalla normativa, diventeranno efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione. In questo lasso di tempo, il Sindaco resta in carica con pieni poteri. 

Tags: Bella teramo Dimissioni sindaco Dalberto Lista civica consiglieri

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