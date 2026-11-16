Teramo, dal consiglio comunale un segnale distensivo per la crisi

Il Consiglio comunale di Teramo si è riunito nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, e i lavori si sono svolti regolarmente. Un dato che, in un momento di forte tensione politica, assume un significato che va oltre la mera approvazione dei provvedimenti all'ordine del giorno. L'assise ha potuto procedere nonostante le assenze registrate tra i banchi, a partire da quella del sindaco Gianguido D'Alberto, che nei giorni scorsi aveva protocollato le proprie dimissioni .

A non prendere parte alla seduta sono stati anche i consiglieri Carlo Antonetti e Caterina Provvisiero. Le loro assenze, sommate a quella del primo cittadino, non hanno tuttavia impedito il regolare svolgimento dei lavori, segno che il numero legale è stato comunque raggiunto e che la macchina amministrativa ha retto l'urto di una fase politicamente delicatissima.

Il regolare svolgimento della seduta del 16 novembre rappresenta un elemento di novità nel quadro della crisi teramana. Va ricordato che le dimissioni presentate da D'Alberto il 10 novembre scorso diventeranno efficaci e irrevocabili solo trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione. In questa finestra temporale, il sindaco resta in carica con pieni poteri, e la possibilità di un ripensamento resta tecnicamente aperta.

La seduta di oggi, proprio perché non è naufragata di fronte alle assenze, va letta come un primo segnale distensivo. Nelle settimane precedenti, infatti, la mancanza del numero legale aveva fatto saltare una seduta, scatenando la reazione del sindaco e innescando la crisi.

Nei prossimi giorni sarà decisivo capire se questo segnale sarà seguito da un chiarimento politico vero, o se resterà la crisi. L’opposizione scommette sulla prima ipotesi e su una nuova squadra di governo.