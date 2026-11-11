“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Campli, il Consiglio comunale approva il maxi debito da 11 milioni
Svolta Campli all'attacco dopo il voto sul Piano di Riequilibrio: "Un debito scaricato sui cittadini per vent'anni, un piano vuoto che rinvia i problemi. Il sindaco si dimetta"
Un maxi debito di oltre 11 milioni di euro, da ripianare in vent'anni ed a carico dei cittadini camplesi, che fino a pochi mesi fa erano completamente all'oscuro di questa voragine nei conti comunali. È questa la sintesi del Consiglio comunale di ieri, nel quale l'amministrazione Agostinelli ha scritto definitivamente la parola fine su una vicenda che ha scosso la comunità politica locale e non, ma soprattutto la cittadinanza.
«Fino a pochi mesi fa c'era un sindaco che rassicurava tutti sulla tenuta del bilancio, di cui ha mantenuto personalmente le deleghe. Poi la scoperta del primo disavanzo, fino ad arrivare a una voragine di oltre 11 milioni di euro», dichiarano i consiglieri di Svolta Campli. «Un conto salatissimo che rischia di trasformarsi in nuove tasse e rincari per i cittadini: dall'IMU portata al massimo agli aumenti delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come trasporto scolastico, mensa, colonia marina e impianti sportivi. A pagare saranno soprattutto anziani, giovani e famiglie con bambini».
«Il sindaco ha presentato un Piano di Riequilibrio vuoto, senza numeri, che rinvia gli aumenti più pesanti alla fine della sua consiliatura», attaccano i consiglieri di opposizione. «L'ennesimo tentativo di giocare sulla pelle dei camplesi, rimandando il conto ai prossimi anni, quando Agostinelli, forse, non sarà più sindaco. È la dimostrazione di una gestione amministrativa piegata alla ricerca del consenso politico. Non solo porta la responsabilità politica di questo disastro finanziario, ma pretende anche che siano altri, dopo di lui, a pagarne le conseguenze. Per questo il nostro voto è stato convintamente contrario. Anche alla luce del parere del revisore dei conti, favorevole ma accompagnato da ben 15 prescrizioni, che rendono questo documento, a nostro giudizio, un passaggio sostanzialmente inutile. Il Piano, infatti, non spiega come si intendano affrontare i problemi strutturali che soffocano il Comune: spesa fuori controllo, incapacità di riscuotere i tributi e una cassa ormai vuota per mancanza di liquidità. Si rinviano i problemi, ma non si indicano soluzioni credibili».
«Di questo sindaco non ci fidiamo più», concludono i consiglieri di Svolta Campli. «Prima lo scandalo dell'Unione dei Comuni, poi il maxi buco di bilancio taciuto fino all'ultimo. Temiamo che possano emergere altre passività e che la voragine sia persino più grande di quella finora conosciuta. In tutti questi mesi Agostinelli non è riuscito a spiegare ai camplesi come siano stati utilizzati tutti questi soldi, dove siano finite le risorse e quali benefici abbiano prodotto per il territorio. Perché, mentre i conti sprofondavano, Campli è rimasta ferma, sporca e senza prospettive».
«Per queste ragioni riteniamo che Agostinelli debba fare un passo indietro. Non è più una questione di scontro politico, ma di responsabilità verso un'intera comunità. Il sindaco ha perso la nostra fiducia. Se ne vada. E anche la sua maggioranza, che continua ad alzare la mano senza battere ciglio, dovrebbe avere il coraggio di prendere atto del fallimento e considerare conclusa questa esperienza politico-amministrativa. Campli non può essere condannata a pagare per vent'anni il prezzo di una gestione fallimentare».