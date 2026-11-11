Campli, il Consiglio comunale approva il maxi debito da 11 milioni

Un maxi debito di oltre 11 milioni di euro, da ripianare in vent'anni ed a carico dei cittadini camplesi, che fino a pochi mesi fa erano completamente all'oscuro di questa voragine nei conti comunali. È questa la sintesi del Consiglio comunale di ieri, nel quale l'amministrazione Agostinelli ha scritto definitivamente la parola fine su una vicenda che ha scosso la comunità politica locale e non, ma soprattutto la cittadinanza.

«Fino a pochi mesi fa c'era un sindaco che rassicurava tutti sulla tenuta del bilancio, di cui ha mantenuto personalmente le deleghe. Poi la scoperta del primo disavanzo, fino ad arrivare a una voragine di oltre 11 milioni di euro», dichiarano i consiglieri di Svolta Campli. «Un conto salatissimo che rischia di trasformarsi in nuove tasse e rincari per i cittadini: dall'IMU portata al massimo agli aumenti delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come trasporto scolastico, mensa, colonia marina e impianti sportivi. A pagare saranno soprattutto anziani, giovani e famiglie con bambini».

«Il sindaco ha presentato un Piano di Riequilibrio vuoto, senza numeri, che rinvia gli aumenti più pesanti alla fine della sua consiliatura», attaccano i consiglieri di opposizione. «L'ennesimo tentativo di giocare sulla pelle dei camplesi, rimandando il conto ai prossimi anni, quando Agostinelli, forse, non sarà più sindaco. È la dimostrazione di una gestione amministrativa piegata alla ricerca del consenso politico. Non solo porta la responsabilità politica di questo disastro finanziario, ma pretende anche che siano altri, dopo di lui, a pagarne le conseguenze. Per questo il nostro voto è stato convintamente contrario. Anche alla luce del parere del revisore dei conti, favorevole ma accompagnato da ben 15 prescrizioni, che rendono questo documento, a nostro giudizio, un passaggio sostanzialmente inutile. Il Piano, infatti, non spiega come si intendano affrontare i problemi strutturali che soffocano il Comune: spesa fuori controllo, incapacità di riscuotere i tributi e una cassa ormai vuota per mancanza di liquidità. Si rinviano i problemi, ma non si indicano soluzioni credibili».

«Di questo sindaco non ci fidiamo più», concludono i consiglieri di Svolta Campli. «Prima lo scandalo dell'Unione dei Comuni, poi il maxi buco di bilancio taciuto fino all'ultimo. Temiamo che possano emergere altre passività e che la voragine sia persino più grande di quella finora conosciuta. In tutti questi mesi Agostinelli non è riuscito a spiegare ai camplesi come siano stati utilizzati tutti questi soldi, dove siano finite le risorse e quali benefici abbiano prodotto per il territorio. Perché, mentre i conti sprofondavano, Campli è rimasta ferma, sporca e senza prospettive».

«Per queste ragioni riteniamo che Agostinelli debba fare un passo indietro. Non è più una questione di scontro politico, ma di responsabilità verso un'intera comunità. Il sindaco ha perso la nostra fiducia. Se ne vada. E anche la sua maggioranza, che continua ad alzare la mano senza battere ciglio, dovrebbe avere il coraggio di prendere atto del fallimento e considerare conclusa questa esperienza politico-amministrativa. Campli non può essere condannata a pagare per vent'anni il prezzo di una gestione fallimentare».