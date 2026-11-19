Il presidente del Consiglio comunale di Teramo, Alberto Melarangelo, ha convocato la seduta per oggi, giovedì 19 novembre, alle ore 15:30 nell'auditorium del Parco della Scienza. All'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze. Al di là del valore istituzionale degli argomenti in discussione si capirà quanto spazio c'è all'interno della maggioranza di centrosinistra che governa la città di trovare un accordo politico. Entro fine mese il sindaco dimissionario Gianguido D'Alberto dovrà ritirare le sue dimissioni oppure saranno irrevocabili. L'opposizione di centrodestra bolla la crisi al palazzo di città come una questione di spartizione di poltrone che presto verrà risolta in un modo o nell'altro.



La seduta si svolgerà in presenza, sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming all'indirizzo https://teramo.synedrio.eu.