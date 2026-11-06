Consiglio Comunale a Teramo: seduta convocata per lunedì

Il Presidente del Consiglio Comunale di Teramo, Alberto Melarangelo, ha convocato la prossima seduta per lunedì 9 novembre alle ore 09:00, con seconda convocazione fissata per mercoledì 11 novembre 2026, sempre alle ore 09:00, per la trattazione dei seguenti argomenti.

Il primo punto riguarda l'ordine del giorno della consigliera comunale Valentina Papa sulla predisposizione e adozione del regolamento ex legge n. 199 del 2025 per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Seguono quattro punti dedicati al servizio cimiteriale e di illuminazione votiva: l'approvazione della relazione sulla scelta delle modalità di gestione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, con individuazione della gestione mediante affidamento a società in house providing; la determinazione delle tariffe per le annualità 2027-2036 ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, con approvazione del disciplinare delle tariffe cimiteriali e modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria; l'approvazione della motivazione qualificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 e l'affidamento del servizio a Te.Am. — Teramo Ambiente S.p.A. per il decennio 2027-2036.

Chiude l'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consolidato 2025 del Comune di Teramo con i propri organismi partecipati, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.

La seduta si svolgerà in presenza presso l'Auditorium del Parco della Scienza, sarà aperta al pubblico e trasmessa in diretta streaming all'indirizzo https://teramo.synedrio.eu/.