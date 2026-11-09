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D’Alberto si dimette: e’ ufficiale la crisi al Comune di Teramo

Il primo cittadino lascia dopo l’ennesimo consiglio senza numero legale: “Non mi piego a pretese esterne”

D’Alberto si dimette: e’ ufficiale la crisi al Comune di Teramo

È ufficiale la crisi a Teramo. Il primo cittadino Gianguido D’Alberto ha annunciato le dimissioni a seguito dell’ennesimo consiglio comunale saltato, questa mattina, per la mancanza del numero legale. Una decisione che apre una fase nuova per il futuro dell’amministrazione comunale e che il sindaco del capoluogo teramano motiva con un rifiuto netto di cedere a pressioni e pretese esterne.

La decisione sarà formalizzata nelle prossime ore. Da quel momento scatteranno i venti giorni previsti dalla legge per un eventuale ripensamento; trascorso tale termine, le dimissioni diventeranno irrevocabili: arriverà un commissario fino all’indizione delle prossime elezioni.

La mancata seduta di oggi non è un episodio isolato, ma il punto di rottura di una situazione politica caratterizzata da tensioni interne alla stessa maggioranza del sindaco. Già in passato il consiglio comunale era saltato per assenze e assenze non motivate, lasciando emergere fragilità e scontri sull’assetto dell’esecutivo.

Lo sfondo è un braccio di ferro con componenti politiche che fanno riferimento a Sandro Mariani e Camillo D’Angelo, mentre l’opposizione interpreta le dimissioni come il segnale di una “fine corsa” dell’esperienza del centrosinistra teramano, auspicando l’arrivo di un commissario prefettizio e l’indizione di nuove elezioni.

Ovviamente la situazione del momento è fluida. Tradotto: può accadere qualunque cosa.

Tags: Gian Guido D’Alberto teramo comune di teramo dimissioni consiglio comunale

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