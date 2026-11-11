Crisi politica a Teramo: la maggioranza diserta il Consiglio comunale

Le dimissioni del sindaco Gianguido D'Alberto rappresentano un momento di particolare delicatezza politica ed istituzionale che riteniamo debba essere affrontato con responsabilità e rispetto. È quanto dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza, annunciando la decisione di non partecipare alla seduta del Consiglio comunale prevista per oggi.

I consiglieri di maggioranza hanno deciso di non prendere parte ai lavori consiliari nella volontà di favorire il necessario chiarimento politico in una fase così delicata per la vita amministrativa della città di Teramo. Una scelta che intende aprire uno spazio di confronto prima di affrontare le sedi istituzionali.

Nella nota, i capigruppo confermano sin da subito la propria disponibilità a un confronto franco e costruttivo, nell'interesse della città e della continuità amministrativa. Un messaggio che punta a ricomporre il quadro politico e a garantire stabilità al governo cittadino.

La dichiarazione è sottoscritta dai capigruppo di maggioranza: Luca Pilotti (Partito Democratico), Antonio Di Ovidio (Insieme Possiamo), Massimo Varani (Bella Teramo), Andrea Core (Teramo Futura), Flavio Bartolini (In Comune Per Te), Gianni Calandrini (Movimento 5 Stelle), Deborah Fantozzi (Teramo Vive), Michele Raiola (Alleanza Verdi e Sinistra), Simone Mistichelli (Italia Viva), Valentina Papa (Gruppo Misto) ed Emiliano Carginari (Più Uno).