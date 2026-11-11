Frase del giorno

11 Nov, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Crisi politica a Teramo: la maggioranza diserta il Consiglio comunale

Crisi politica a Teramo: la maggioranza diserta il Consiglio comunale

Dopo le dimissioni del sindaco Gianguido D'Alberto, i capigruppo di maggioranza scelgono di non partecipare alla seduta di odierna per favorire un chiarimento politico

Crisi politica a Teramo: la maggioranza diserta il Consiglio comunale

Le dimissioni del sindaco Gianguido D'Alberto rappresentano un momento di particolare delicatezza politica ed istituzionale che riteniamo debba essere affrontato con responsabilità e rispetto. È quanto dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di maggioranza, annunciando la decisione di non partecipare alla seduta del Consiglio comunale prevista per oggi.

I consiglieri di maggioranza hanno deciso di non prendere parte ai lavori consiliari nella volontà di favorire il necessario chiarimento politico in una fase così delicata per la vita amministrativa della città di Teramo. Una scelta che intende aprire uno spazio di confronto prima di affrontare le sedi istituzionali.

Nella nota, i capigruppo confermano sin da subito la propria disponibilità a un confronto franco e costruttivo, nell'interesse della città e della continuità amministrativa. Un messaggio che punta a ricomporre il quadro politico e a garantire stabilità al governo cittadino.

La dichiarazione è sottoscritta dai capigruppo di maggioranza: Luca Pilotti (Partito Democratico), Antonio Di Ovidio (Insieme Possiamo), Massimo Varani (Bella Teramo), Andrea Core (Teramo Futura), Flavio Bartolini (In Comune Per Te), Gianni Calandrini (Movimento 5 Stelle), Deborah Fantozzi (Teramo Vive), Michele Raiola (Alleanza Verdi e Sinistra), Simone Mistichelli (Italia Viva), Valentina Papa (Gruppo Misto) ed Emiliano Carginari (Più Uno).

Tags: Crisi teramo Gianguido D'Alberto dimissioni consiglio comunale maggioranza

Vedi anche

D’Alberto si dimette: e’ ufficiale la crisi al Comune di Teramo
Politica

D’Alberto si dimette: e’ ufficiale la crisi al Comune di Teramo

09 Nov, 2026
Si e' dimesso per la ricostruzione il sindaco di L' Aquila: bluff o crisi di maggioranza
Politica

Si e' dimesso per la ricostruzione il sindaco di L' Aquila: bluff o crisi di maggioranza

15 Mar, 2019
Teramo: il sindaco D'Alberto presena la nuova squadra di governo
Politica

Teramo: il sindaco D'Alberto presena la nuova squadra di governo

17 Lug, 2018
Il Consiglio comunale di Teramo boccia il "Progetto Funivia" dal centro al Campus
Politica

Il Consiglio comunale di Teramo boccia il "Progetto Funivia" dal centro al Campus

21 Dic, 2016
Crisi politica al Comune di Teramo. Brucchi ci mette una toppa mentre Chiarini ...
Politica

Crisi politica al Comune di Teramo. Brucchi ci mette una toppa mentre Chiarini ...

24 Ott, 2016
Il PD all'attacco di Brucchi: "La sua maggioranza non esiste, dimissioni subito"
Politica

Il PD all'attacco di Brucchi: "La sua maggioranza non esiste, dimissioni subito"

13 Mag, 2016
Teramo, Manola si dimette da consigliere comunale
Politica

Teramo, Manola si dimette da consigliere comunale

06 Apr, 2016
Chieti, la composizione del nuovo Consiglio comunale al Palazzo di Achille
Politica

Chieti, la composizione del nuovo Consiglio comunale al Palazzo di Achille

23 Giu, 2015
Chieti, al via il Di Primio-bis: ecco il nuovo consiglio comunale
Politica

Chieti, al via il Di Primio-bis: ecco il nuovo consiglio comunale

17 Giu, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661