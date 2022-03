Più che la gara contro il Modena preoccupa la giustizia sportiva

Più che la gara contro il Modena, a preoccupare il club biancoazzurro, sono le conclusioni della Procura della Figc sulle plusvalenze “sospette”. I giocatori del Pescara domani dovranno lottare con le unghie e con i denti domani sera, quando affronteranno la capolistache pare stia disputando un campionato a parte. Sotto di ben 21 punti difficilmente gli abruzzesi riusciranno indenni dal ‘Braglia’ dove i Canarini hanno perso solo una volta contro la Virtus Entella per 1-2. D'altra parte anche in casa allo stadio ‘Cornacchia’ il team di Auteri è stato castigato dal Modena per 1-2. Tuttavia, come dice il proverbio, la speranza è l'ultima a morire e Ferrari o Cernoi, potrebbero fare anche una bella sorpresa ai tifosi. Attualmente però non è la corazzata Modena la preoccupazione principale del Delfino, ma la Procura Federale che sta indagando il club di Sebastiani per le "Plusvalenze Illecite". Se le accuse della giustizia sportiva fossero provate sarebbero guai per il Pescara che rischia di brutto, forse addirittura l’esclusione dal campionato di serie C.