Plusvalenze, tutti assolti gli undici club coinvolti, compreso il Pescara

Tutti prosciolti. Impossibile definire la corretta valutazione di una transazione di calciomercato: è quanto emerso dal processo delle plusvalenze discusso in questi giorni al Tribunale Federale nazionale della Figc che ha assolto club e dirigenti finiti a giudizio. Niente multa tantomeno giorni di inibizione per i cinquantanove dirigenti e undici società coinvolti. Corretto duqnue, secondo il giudizio della del Tribunale Federale, l'operato del presidente del Pescara Daniele Sebastiani e per Gabriele Bankowski e Roberto Druda. Le altre società prosciolte: Napoli, Juve, Genoa, Samp, Empoli, Parma, Pisa, Pro Vercelli, Pescara e le due società fallite Chievo Verona e Novara.