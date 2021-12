Il Delfino chiude il 2021 con un pari ad Ancona, sarà l’ultima di Sebastiani?

Dopo tre vittorie consecutive del Pescara il risultato di 1 a 1 di oggi sul difficile campo del Conero di Ancona tutto sommato accontenta sia gli abruzzesi che i marchigiani. Nel match d'andata all'Adriatico i biancoazzurri si imposero sugli anconetani per 2 a 1. Abruzzesi e marchigiani sono sempre appaiati nella classifica con 32 punti a testa, ma vengono scavalcati dall'Entella che guadagna il quarto posto. Passa in vantaggio l'Ancona al 22' con Rolfini che di testa manda in rete a seguito di calcio d'angolo. Pareggia il Pescara al 36' con un sinistro dal limite di Marco Pompetti. Dal 36' minuto del secondo tempo il Pescara gioca in 10 per l'espulsione da doppia ammonizione di Illanes. L’anno nuovo i biancazzurri di Auteri ospiteranno in casa la Carrarese, ma è chiaro che per conquistare la promozione diretta o vincere i playoff servirà investire risorse finanziarie sul mercato di gennaio. Sebastiani ha dato la sua disponibilità a vendere la squadra, chissà che questo non accada per davvero anche se sul punto siamo piuttosto scettici.

TABELLINO: ANCONA MATELICA PESCARA 1-1



ANCONA MATELICA (4-3-3): 22 Avella; 14 Tofanari, 25 Masetti (40' Ruani), 6 Iotti, 3 Di Renzo; 4 Iannoni, 7 Gasperi (71' Bianconi), 8 Delcarro; 17 Moretti, 9 Rolfini, 10 Sereni (59' Faggioli).

A disp.: 1 Canullo, 12 Vitali, 5 Bianconi, 15 Sabettini, 16 Farabegoli, 18 Faggioli, 23 D’Eramo, 26 Ruani, 28 Maurizii, 33 Noce. All. Colavitto.

PESCARA (3-4-3): 14 Iacobucci; 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 23 Cancellotti, 16 Diambo, 21 Pompetti, 3 Rasi (65' Clemenza); 30 De Marchi (56' Ferrari), 17 Rauti(38' Frascatore), 7 D’Ursi (65'Memushaj).

A disp.: 22 Sorrentino, 6 Valdifiori, 8 Memushaj, 9 Ferrari, 13 Zappella, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 38 Frascatore, 52 Chiarella, 97 Clemenza. All. Auteri.

Arbitro: Andreano di Prato

Reti: Rolfini 22' pt, Pompetti 36' . Al 36' secondo tempo espulso Illanes.