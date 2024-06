Contestazione senza fine. Sabato protesta degli ultras biancazzurri a Piazza Salotto

Continua senza soste la contestazione degli ultras biancazzurri verso la società amministrata dal presidente Daniele Sebastiani. Sabato prossimo la protesta si sposterà in Piazza Salotto a testimonianza dell’ormai insanabile divergenza tra i supporter del Delfino e i vertici del primo club calcistico della nostra regione. Il corteo partirà da piazza Salotto alle 17,30 e arriverà fino al Comune di Pescara. Ma non finisce qui. I capi della Curva Nord hanno annunciato un nuovo appuntamento in programma giovedì 4 luglio alla Madonnina ma stavolta per il compleanno numero 88 del Delfino.