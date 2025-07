Vivarini c'è! Dopo una lunga attesa il tecnico abruzzese ha firmato

Dopo una lunghissima attesa, legata alla risoluzione del contratto in essere con il Frosinone, Vincenzo Vivarini nel tardo pomeriggio di ieri ha firmato per il Pescara Calcio.

Per il tecnico originario di Ari un anno di contratto con opzione di rinnovo in caso di salvezza. Un ritorno per Vincenzo Vivarini che aveva indossato la maglia biancazzurra da calciatore, e successivamente è stato nello staff di Maurizio Sarri.

Il suo staff sarà composto da: Andrea Milani, Massimo Carcarino, Diego Labricciosa, Fabrizio Zambardi, Antonio Del Fosco e Carlo Cavasinni.