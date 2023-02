Alberto Colombo ha rassegnato le dimissioni da allenatore del Pescara Calcio

La Delfino Pescara 1936 comunica che il tecnico Alberto Colombo ha presentato le proprie dimissioni. “La società, dopo aver valutato attentamente la situazione, ha deciso di accettare la decisione del mister a cui va un profondo ringraziamento per il lavoro svolto con grande professionalità. A lui vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non solo”, questa la nota del club biancazzurro.

Al posto dell’allenatore Lombardo, autore di un gesto davvero inusuale nel mondo del calcio, é stato ingaggiato Zdenek Zeman alla terza prova sulla panchina del Pescara.