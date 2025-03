Pescara da incubo: il Delfino KO a Sestri Levante

Brutto Pescara. I biancazzurri perdono a Sestri Levante 3-1 al termine di un match approcciato sicuramente male, contro l'ex fanalino di coda della classifica. Proteste dei pescaresi per un gol annullato ad Alberti sullo 0-0 e per ll rigore del 3-1, forse c'era un fallo in partenza su Merola, ma questo non deve essere assolutamente un alibi. Il Sestri ha meritato la vittoria contro un Pescara disastroso.

La prima emozione è nel tiro cross di Podda, Plizzari ci mette i pugni. Un minuto dopo retropassaggio rischioso di Primasso con Valzania che non ne approfitta. Al 16′ Alberti si vede annullare un gol per fuorigioco. I rossoblù poco dopo passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Valentini, su assist di Clemenza. La gioia dura poco, passano due minuti e Meazzi ribadisce in porta la respinta del portiere Guadagno. Il Sestri non ci sta e riparte subito all'attacco trovando il vantaggio prima della fine del primo tempo: la difesa ospite si addormenta e Podda porta nuovamente avanti i suoi.

Nella ripresa in apertura il fallo di Plizzari su Cominetti che regala il calcio di rigore al Sestri. Dal dischetto mancino l’ex Clemenza batte Plizzari. Il Pescara risponde con la conclusione di Kraja, Guadagno si rifugia in corner. Al 24′ bella conclusione dai 25 metri di Dagasso ma Guadagno non si fa sorprendere. Alla mezz’ora annullata una rete a Moruzzi. Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che condanna il Pescara ad una meritata quanto inaspettata sconfitta.



SESTRI LEVANTE PESCARA 3-1

18′ pt Valentini, 19'PT Meazzi, 44′ pt Podda, 6′ st Clemenza (rig)

SESTRI LEVANTE: Guadagno J., Valentini N., Pane M., Primasso A., Podda L., Nunziatini F., Rosetti M., Clemenza L. (dal 33′ st Raggio G. S.), Montebugnoli M., Cominetti M., Parravicini N.. A disposizione: Di Giorgio R., Fedele M., Fusco E., Goglino P. A., Nenci O., Oneto E., Pavanello A., Piu A., Raggio G. S., Sias F.

PESCARA: Plizzari A., Letizia G. (dal 1′ st Pierozzi E.), Lancini E., Brosco R., Moruzzi B. (dal 38′ st Cangiano G.), Dagasso M., Squizzato N., Valzania L. (dal 1′ st Merola D.), Ferraris A., Alberti T. (dal 12′ st Tonin R.), Meazzi L.. A disposizione: Cangiano G., Crialese C., De Marco A., Isufi A., Kraja E., Merola D., Pierozzi E., Profeta N., Saccomanni G., Saio I., Tonin R., Zeppieri M.

Arbitro: Fabrizio Ramondino della sezione di Palermo. Assistenti: Giuseppe Lipari di Brescia e Alessandro Marchese di Napoli. IV° Uomo: Mario Picardi della sezione di Viareggio

Ammoniti: al 6′ st Clemenza L. (Sestri Levante) al 17′ pt Letizia G. (Pescara), al 42′ pt Moruzzi B. (Pescara), al 33′ st Lancini E. (Pescara).