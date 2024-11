Il Pescara torna a vincere grazie ad una perla di Tunjov

Il Pescara si mette subito alle spalle l'immeritata sconfitta rimediata contro la Vis Pesaro. Nella 14esima giornata del girone B di Serie C i biancazzurri trovano i tre punti, contro il Sestri Levante, grazie al calcio di punizione realizzato da Tunjov al minuto 77. Tre le novità messe in campo da mister Baldini rispetto all'undici iniziale schierato a Pesaro: De Marco per lo squalificato Squizzato; a sinistra Moruzzi per Crialese e Merola per Bentivegna.

Nel primo tempo è il Pescara a cercare il gol del vantaggio: prima ci prova Cangiano ma Anacoura dice no e poi Vergani che tenta un pallonetto con la sfera termina fuori. Nella ripresa occasione per il Sestri con Podda: la conclusione finisce però fuori. Il Pescara ci crede e dopo la conclusione di Merola respinto da Anacoura, trova il gol con il calcio piazzato di Tunjov. Quattro minuti dopo abruzzesi vicini al raddoppio, Valentini disturba Bentivegna e l’azione sfuma. Prima dei quattro di recupero altro intervento del portiere del Sestri stavolta su Dagasso. Si chiude qui con il Pescara che sale a quota 32 punti: +4 sulla Torres. Prossimo impegno domenica 17 novembre ad Arezzo (ore 15.00).