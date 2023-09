Terza vittoria di fila del Pescara di Zeman

Alla quarta di campionato il Pescara espugna lo Stadio Dei Marmi, battendo per 2 a 1 il Sestri Levante al termine di una gara accesissima caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, grazie alla doppietta del classe 2004 De Marco. Mister Zeman ci ha abituati alle sorpresa ma quella di ieri era veramente inaspettata, infatti il boemo, nella sfida contro i liguri, non ha confermato 7 giocatori su 11 della formazione che sabato scorso ha battuto l’Arezzo per 3 a 2. In attesa del confronto diretto di domani tra le prime in classifica Torres e Carrarese, i biancazzurri sono balzati al vertice della classifica.



PRIMO TEMPO



Al 10’ è calcio di rigore per un atterramento in area di Moruzzi. Il Penalty calciato da Cuppone viene respinto da Anacoura, ma sul tap in De Marco segna di testa l’1 a 0 per il Pescara.

Al 27' I rossoblù sono vicini al pareggio con Pane che di testa mette il solito stacco di testa di Pane, la palla di poco alta.

Al 43' è di nuovo da calcio di rigore per fallo in area di Pellacani su Raggio Garibaldi e Candiano, incaricato del tiro segna ed è l’1 a 1.

Al 45’ le squadre vanno al riposo con il punteggio in parità.



SECONDO TEMPO

Al 3′ Cuppone tutto solo calcia ma Anacoura non si fa sorprendere.

Al 14' il Pescara raddoppia con De Marco che Servito da Merola riesce a insaccare e riportare davanti i biancoazzurri.

Al 36′Dopo un assolo Cangiano serve Cuppone che sbaglia.

Al 37′ Tocci dalla lunga distanza fa partire un tiro che Plizzari con un bell’intervento para..

Al 39′ Il Pescara ha l’occasione di portare a 3 il bottino di reti con un assist di Cuppone per Cangiano che calcia a botta sicura in porta, ma sulla linea, a portiere battuto, salva Parlanti.

Al 90’più cinque minuti di recupero finisce la gara col risultato di 2 a 1 per il Pescara.

SESTRI LEVANTE (3-5-1-1): Anacoura 6,5; Pane 5 Oliana 6 Regini 5,5 (59' Podda sv); Parlanti 6; Candiano 7; Raggio Garibaldi 6 (46' Ghigliotti 6); Troiano 6; Furno 5,5; Gala 6 (85' Cericola s.v.); Busatto 6 (46' Forte 5,5). Allenatore Barilari. A disposizione: Raspa, Sias, Grosso, Nenci, Masini, Grilli, Toci, Conti.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 8; Floriani Mussolini 5,5 (46' Pierno 6); Pellacani 5,5 (51' Brosco 7); Mesik 6,5; Moruzzi 6,5; Aloi 5,5; De Marco 7,5 (60' Tunjov 6); Dagasso 6 (46' Franchini 5,5); Masala 5,5 (46' Merola 7); Cuppone 5,5; Cangiano 6,5. Allenatore Zeman . A disposizione: Ciocci, Milani, Di Pasquale, Squizzato, Staver, Mora, Manu, Accornero, Vergani, Tommasini.

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino.

Reti: 9' De Marco, 43' Candiano (rig.), 58' De Marco