Pescara corsaro a Pontedera: vittoria e terzo posto

Il Pescara di mister Baldini calano il tris e si sbarazzano del Pontedera con un secco 0-3 nel turno infrasettimanale della 31esima giornata del girone B di Serie C. Biancazzurri in campo con Crialese al posto di Moruzzi, mentre lo squalificato Brosco è rilevato da Lancini. Meazzi per Dagasso a centrocampo e Ferraris titolare al posto di Bentivegna. Davanti, confermato Alberti, parte dalla panchina il giovane Arena.

In apertura Lipari scalda i guanti di Plizzari con un destro al volo, l’estremo difensore pescarese però respinge in corner Poco dopo Corona di testa spreca da ottima posizione. Il Pescara esce dal guscio e colpisce: lancio di Squizzato, lettura errata della difesa e del portiere di casa, e Ferraris riesce a toccare quel tanto che basta per fare lo 0-1. Nella ripresa Baldini manda in campo Moruzzi e De Marco per Crialese e Valzania. Al quarto d’ora sarà invece Arena a rilevare Alberti. I padroni di casa provano a riaprire la partita, ma proprio nel momento di maggiore spinta arriva il raddoppio di Ferraris con un tiro secco e preciso da posizione defilata. A mettere in ghiaccio il risultato ci pensa Cangiano al 77’ su perfetto assist di Letizia. A rovinare la festa il rosso rimediato da De Marco a match praticamente scaduto.

Pontedera-Pescara 0-3 30' e 25' st Ferraris, 32' st Cangiano

Pontedera (4-2-3-1): Calvani; Cerretti, Espeche, Pretato, Perretta; Ladinetti, Guidi (16 st Italeng); Lipari (27 st Pietra), Scaccabarozzi, Gaddini (27 st Sala); Corona. A disp.: Tantalocchi, Vivoli, Maggini, Martinelli, Migliardi, Van Ransbeeck, Sarpa, Moretti. Allenatore: Menichini.

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Pellacani, Lancini, Crialese (1 st Moruzzi); Meazzi (22 st Dagasso), Squizzato, Valzania (1 st De Marco); Ferraris (27 st Letizia), Alberti (16 st Arena), Cangiano. A disp.: Saio, Profeta, Tonin, Berardi, Isufi, Kunze. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Leone di Barletta.

Ammoniti: Scaccabarozzi, Guidi, Italeng. Moruzzi, Lancini

Espulso: De Marco (P) al 45+1 st

FOTO: PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO