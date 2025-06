Pescara - Vivarini: accordo ad un passo

Salvo clamorosi colpi di scena dell'ultima ora dovrebbe essere l'abruzzese Vincenzo Vivarini il successore di Baldini. Il tecnico 59enne originario di Ari e residente a Francavilla al Mare, si sta liberando in queste ore dal contratto che aveva con il Frosinone, società da cui è stato esonerato a metà stagione. Per lui contratto annuale con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza.

L'affare sembra essere ai dettagli e le due parti sono davvero vicine per raggiungere l’accordo.

Per il tecnico questo rappresenta un vero e proprio ritorno a casa: dal 2004 al 2007 è stato infatti sulla panchina del Pescara nel ruolo prima di collaboratore tecnico e poi di vice allenatore.