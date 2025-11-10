Frase del giorno

10 Nov, 2025
  3. L'Era Vivarini al Pescara Al Capolinea. Esonero Ufficiale dopo il...

L'Era Vivarini al Pescara Al Capolinea. Esonero Ufficiale dopo il Ko col Monza

Nelle prossime ore saranno sciolte le riserve sul prossimo allenatore

Scende il sipario sull'avventura di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Pescara. L'allenatore biancazzurro è stato ufficialmente esonerato dal presidente Daniele Sebastiani, ponendo fine a un rapporto divenuto insostenibile le ultime sconfitte (Palermo e Monza). A rivelarlo Ciro Venerato sull'odierna edizione del TG3 Abruzzo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta casalinga di ieri contro i brianzoli, uno 0-2 che ha palesato ancora una volta le difficoltà di una squadra apparsa priva di idee e carattere. La dirigenza biancazzurra ha così optato per una scossa immediata, sollevando il tecnico dall'incarico con effetto immediato nella speranza di rilanciare la stagione.

È già partita la corsa per il dopo-Vivarini. Al momento, i nomi che circolano con maggiore insistenza per prendere le redini del Delfino sono quelli di Francesco Modesto, Giuseppe Gorgone. Entrambi profili giovani ma con esperienze significative, sono considerati i favoriti per guidare il Pescara nel prosieguo del campionato Sullo sfondo anche Paolo Cannavaro.

Tags: pescara cagliari Vincenzo Vivarini daniel burkholz

