L'Era Vivarini al Pescara Al Capolinea. Esonero Ufficiale dopo il Ko col Monza

Scende il sipario sull'avventura di Vincenzo Vivarini sulla panchina del Pescara. L'allenatore biancazzurro è stato ufficialmente esonerato dal presidente Daniele Sebastiani, ponendo fine a un rapporto divenuto insostenibile le ultime sconfitte (Palermo e Monza). A rivelarlo Ciro Venerato sull'odierna edizione del TG3 Abruzzo.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta casalinga di ieri contro i brianzoli, uno 0-2 che ha palesato ancora una volta le difficoltà di una squadra apparsa priva di idee e carattere. La dirigenza biancazzurra ha così optato per una scossa immediata, sollevando il tecnico dall'incarico con effetto immediato nella speranza di rilanciare la stagione.

È già partita la corsa per il dopo-Vivarini. Al momento, i nomi che circolano con maggiore insistenza per prendere le redini del Delfino sono quelli di Francesco Modesto, Giuseppe Gorgone. Entrambi profili giovani ma con esperienze significative, sono considerati i favoriti per guidare il Pescara nel prosieguo del campionato Sullo sfondo anche Paolo Cannavaro.