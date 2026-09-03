Pescara: 8 avvisi orali, 2 fogli di via e 3 “Daspo Willy”

La Polizia di Stato ha intensificato, nelle ultime settimane, l’attività di prevenzione sul territorio di Pescara, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e contrastare la commissione di reati. A seguito di specifiche attività istruttorie curate dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore ha adottato 13 misure di prevenzione nei confronti di altrettanti soggetti riconducibili alle categorie di pericolosità sociale previste dalla normativa.

Sul fronte operativo, i provvedimenti adottati si articolano in tre tipologie:

- 8 avvisi orali, misura monitoria rivolta a soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, spesso dediti a traffici delittuosi o con condotte ripetute di allarme sociale.

- 2 fogli di via con divieto di ritorno:

- uno nei confronti di un soggetto per il comune di Cepagatti, con durata di 3 anni;

- l’altro per il comune di Pescara, con durata di 4 anni.

- 3 DACUR (Divieto di Accesso e Stazionamento nelle Aree Urbane), meglio noti come “Daspo Willy”, relativi alla città di Pescara.

I DACUR consistono nel divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ubicati nel capoluogo, una misura finalizzata a prevenire ulteriori reati e comportamenti violenti all’interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida.

Due dei tre Daspo Willy sono stati comminati a giovani fermati durante controlli di polizia nel centro cittadino, trovati in possesso di sostanza stupefacente. Il terzo provvedimento ha invece colpito un 45enne pescarese che, nei giorni scorsi, si era reso responsabile del furto di bottiglie di alcolici da un bar del centro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva infranto la vetrina del bar con un mattone, asportando due bottiglie; poco dopo era stato fermato dai poliziotti in una via limitrofa all’esercizio commerciale, ancora con la refurtiva indosso.

L’operazione di Pescara si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento delle misure di prevenzione in tutta Italia: nelle ultime settimane diverse questure – da Bologna a Lecce, da Cuneo a Cremona – hanno fatto registrare numeri rilevanti di avvisi orali, fogli di via e Daspo urbani, confermando la linea di “prevenzione forte” portata avanti dalla Polizia di Stato.