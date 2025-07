Daspo urbano per sei persone e tre denunce

Nell'ambito dei controlli eseguiti quotidianamente dalla Polizia locale di Pescara nella zona centrale della città e a Portanuova, intensificati nell'ultimo periodo anche per fronteggiare il maggior afflusso di cittadini e turisti, ieri pomeriggio sono state sottoposte a Daspo urbano sei persone e tre sono state denunciate a piede libero. E' il bilancio di due diversi interventi effettuati dalla Polizia locale, coordinata dal comandante Danilo Palestini, in corso Umberto e nei giardinetti di piazza Primo Maggio, dove il servizio è stato condotto dal maggiore Matteo Giampietro e dal capitano Katia Gagliardi.

In corso Umberto è stato controllato un uomo che bivaccava in strada, accampato all'altezza di via Firenze per mendicare: si tratta di un polacco di 42 anni che non aveva documenti con sé e ha fornito generalità false alla Polizia locale, come è emerso poco dopo in questura dove l'uomo è stato condotto dagli agenti della squadra Volante per i rilievi dattiloscopici. Dopo l'identificazione il polacco è stato sottoposto a Daspo urbano (in ottemperanza al Decreto legge 14/2017) per cui non potrà accedere nell'area dove è stato fermato, ed è stato denunciato per falsa attestazione sulla propria identità.

Il secondo intervento ha interessato piazza Primo maggio, che è stata raggiunta da diverse pattuglie della Polizia locale. Nello spazio verde dei giardinetti c'erano cinque persone, sdraiate sul prato che stavano bivaccando e consumando alcolici, accomodata su giacigli di cartone. L'invito della Polizia locale a fornire i documenti non è stato accolto bene da due di loro che si sono opposti agli agenti, tentando di resistere proferendo una serie di minacce. I due, un uomo di origini pugliesi di 49 anni e una pescarese di 52 anni, entrambi pluripregiudicati, si sono allontanati - non volendone sapere del controllo - per cui sono stati subito bloccati fino all'arrivo degli agenti della squadra Volante, intervenuti in supporto alla Polizia locale. Gli agenti hanno condotto la coppia in questura per l'identificazione. I due sono stati sottoposti a Daspo urbano e per loro è scattata anche la denuncia per rifiuto di generalità, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Daspo urbano anche per gli altri tre uomini che erano in loro compagnia. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, per reprimere il bivacco in città.

L'importanza di un'azione di questo tipo viene evidenziata dal sindaco Carlo Masci. "E' fondamentale contrastare tutti quei fenomeni che ledono il decoro e l'immagine di Pescara e l'azione della Polizia locale è finalizzata proprio a raggiungere questo obiettivo nel periodo dell'anno in cui la nostra città è più dinamica, accogliente ed effervescente ed ospita tante iniziative di vario genere. Il mio ringraziamento va a chi è impegnato in questi servizi che, nella sola giornata di ieri, hanno permesso di intercettare e allontanare diverse persone, anche moleste (come accaduto nei pressi di piazza Santa Caterina). Grazie anche alla Polizia di Stato che, come sempre, è presente e collaborativa".