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Daspo Urbano per tre stranieri e un italiano

Continuano le operazioni della Polizia Locale per contrastare il degrado. Foglio di V.I.A. per ventiquattro persone in totale dallo scorso sabato

Daspo Urbano per tre stranieri e un italiano
Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Pescara nell’ambito delle attività di presidio del territorio e di contrasto ai fenomeni di degrado urbano. Dopo i 20 DASPO urbani emessi nella giornata di sabato scorso, anche oggi gli agenti del Corpo, guidati dal comandante Danilo Palestini, hanno adottato quattro nuovi provvedimenti nei confronti di altrettanti soggetti, di cui uno di nazionalità italiana e tre di nazionalità straniera. Un quinto soggetto, invece, è stato accompagnato negli uffici della Questura per le operazioni di identificazione e per verificare l’eventuale presenza di provvedimenti a suo carico. L’operazione è stata effettuata in piazza Santa Caterina, dove la Polizia Locale ha operato con il supporto della Squadra Volante della Polizia di Stato, intervenuta per il trasferimento in Questura della persona che necessitava di ulteriori accertamenti.
“Dopo l’operazione di sabato scorso nell’area di Risulta lato nord, con 20 DASPO Urbano - commenta il sindaco Carlo Masci - anche oggi gli agenti di Polizia Locale hanno individuato soggetti che in città creavano problemi. Un messaggio chiaro, preciso: chi arriva a Pescara deve sapere che deve comportarsi bene. Chi si muove dentro la città deve farlo in maniera assolutamente civile e quando questo non avviene scattano le sanzioni e/o le espulsioni. A Pescara, tolleranza zero con chi non rispetta le regole. Un ringraziamento al comandante Palestini e ai suoi agenti. Un grazie anche alla Polizia di Stato che conferma la piena collaborazione tra Questura e Comune”.
Tags: Daspo urbano Pescara Polizia locale

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