Movida violenta a Pescara: emessi otto 'Daspo Willy'

Il Questore Luigi Liguori ha emesso otto 'Daspo Willy' nei confronti di altrettanti giovani. I provvedimenti sono stati presi in seguito a due violente risse che si sono verificate all’esterno di due noti locali pubblici pescaresi nelle scorse settimane. Il primo episodio, in ordine temporale, si è verificato lo scorso 11 marzo ed ha visto il coinvolgimento due fazioni contrapposte, composte rispettivamente da giovani africani e sudamericani. La discussione era iniziata all’interno del locale tra un giovane senegalese e la sua ex fidanzata, la quale successivamente, nel tentativo di dirimere la disputa, veniva ferita alla gamba con un’arma da taglio riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L’attività di indagine, condotta da personale della locale Squadra Mobile, consentiva, grazie alla visione dei filmati del sistema di video-sorveglianza del locale e alle numerose dichiarazioni dei testimoni, di identificare cinque giovani stranieri che si erano affrontati all’esterno del locale con coltelli e bastoni. Il secondo episodio si è verificato invece il 2 aprile. Sono stati identificati tre giovani italiani che, unitamente ad un’altra persona ancora in fase di identificazione, avevano dato vita, all’esterno di un noto locale della movida cittadina, ad una violenta colluttazione. I provvedimenti emessi dal Questore hanno la durata di due anni per tre cittadini stranieri, in quanto recidivi, e di un anno per gli altri 5 e prevedono il divieto di accedere e di stazionare nelle immediate adiacenze delle tre discoteche cittadine, nonché il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi e locali pubblici cittadini. In basso il link con le immagini: