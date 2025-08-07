“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Allo stadio con un fumogeno, denunciato e colpito da Daspo
Un ultras del Pescara aveva superato il tornello in occasione della finalissima contro la Ternana ma poi era stato sorpreso col materiale proibito: ora salterà parecchie gare della sua squadra
Ancora grane per un ultras biancazzurro. Nella giornata di ieri, 6 agosto, i Carabinieri della Stazione di Pescara Principale, hanno proceduto ad irrogare la sanzione del Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) ad un tifoso del Pescara, trentaquatrenne, residente in un comune dell’area vestina.
L’uomo il 7 giugno 2025, presso lo stadio Adriatico G. Cornacchia, in occasione dell’incontro di calcio Delfino Pescara-Ternana, era stato sorpreso dai Carabinieri della predetta Stazione, in quell’occasione addetti al filtraggio della tifoseria, in possesso di un dispositivo “fumogeno” di colore rosso, dopo aver superato i tornelli di ingresso.
Per tale comportamento era stato segnalato alla competente AutoritàGiudiziaria ed era stato avviato, di concerto con la Questura di Pescara, l’iter connesso alla violazione di cui all’art. 6 ter 401/1989, ritenendo il comportamento del soggetto pericoloso al fine di vietarne l’accesso a tutte le manifestazioni sportive nazionali ed internazionali per la durata di un anno.