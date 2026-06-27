Daspo Urbano "day" a Pescara: 20 persone sanzionate

Nelle prime ore della mattinata di oggi la Polizia Locale di Pescara, coordinata e diretta dal comandante Danilo Palestini, ha effettuato una mirata attività di controllo nelle aree di parcheggio situate in prossimità della stazione ferroviaria, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legalità e il decoro urbano. Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a controllo 20 cittadini comunitari. Uno di loro è stato trattenuto per il tempo strettamente necessario alla notifica di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. Gli agenti hanno inoltre elevato 20 verbali per violazione delle disposizioni previste dal cosiddetto DASPO urbano, disciplinato dall’articolo 9 del Decreto-Legge 14/2017. Ai destinatari delle sanzioni è stata contestata la violazione amministrativa con il contestuale ordine di allontanamento dall’area interessata. L’attività di controllo si è conclusa anche con l’accertamento di tre ulteriori violazioni al Codice della Strada, per le quali sono stati elevati altrettanti verbali. “L’operazione - commenta il comandante Danilo Palestini - rientra nell’ambito delle attività ordinarie di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana messe in campo dalla Polizia Locale di Pescara, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e sensibili della città”.