Quattro Daspo per gli incidenti post partita Pescara – Spal

Il Questore di Pescara ha adottato quattro provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di altrettanti appartenenti alla tifoseria ultras del Pescara Calcio.

I fatti contestati ai destinatari del divieto del Questore riguardano quanto accaduto nell’immediato post partita della gara Pescara – Spal, disputatasi lo scorso 1 marzo presso lo Stadio Adriatico “G.Cornacchia”.

Alle ore 20 circa di quel sabato, al termine dell’incontro, veniva infatti segnalato che nella vicina Piazza Alcyone, approfittando della minor visibilità offerta dall’orario notturno, si erano radunate una ventina di persone, tutte travisate ed armate di bastoni.

Considerando la vicinanza di detta piazza ai luoghi interessati, non solo dal passaggio dei mezzi con a bordo i tifosi della Spal, ma anche di quelli delle due squadre in campo, gli equipaggi impegnati nel servizio di ordine pubblico giungevano immediatamente in Piazza Alcyone, provocando un fuggi fuggi generale del gruppo, che si sparpagliava abbondonando a terra spranghe ed un manganello telescopico.

Alcuni giovani venivano però fermati ed identificati dalla polizia, che li sorprendeva chi con il volto travisato, chi con cinture ed altri oggetti contundenti in mano, chi con pietre celate nelle tasche dei pantaloni. Le perquisizioni dei quattro ultras, oltre al sequestro del materiale atto all’offesa, consentivano anche di rinvenire due dosi di cocaina, che uno dei giovani aveva con sè

I quattro venivano pertanto denunciati alla Procura della Repubblica di Pescara per il reato di travisamento in luogo pubblico e per quello di possesso di strumenti atti ad offendere commessi in occasione di una manifestazione sportiva e contestualmente sottoposti a Daspo del Questore, con divieto di assistere a dette manifestazioni per un periodo, variabile da uno a due anni. Per uno dei quattro destinatari è stato altresì prescritto l’obbligo di presentarsi in Questura in occasione delle gare disputate dal Pescara Calcio.

Proseguono le indagini della Digos per individuare gli altri componenti del gruppo di facinorosi.