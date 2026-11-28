Salvaguardare il percorso del Piano regolatore generale attraverso il ricorso al Consiglio di Stato, superando le criticità evidenziate dal Tar, e proseguire il procedimento di approvazione del Prg garantendo nel frattempo la continuità delle attività amministrative e delle pratiche urbanistiche ed edilizie. Sono questi gli obiettivi della delibera approvata dal Consiglio comunale di Ortona, che ha definito gli indirizzi politico-amministrativi per affrontare le conseguenze della sentenza n. 502/2026 del Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara. Con l'annullamento della delibera commissariale di approvazione del Prg del 2022, quest'ultimo ha infatti perso la sua efficacia, mentre restano ferme le deliberazioni consiliari di controdeduzione alle osservazioni adottate dall'ente nel 2020, nei limiti degli effetti della pronuncia. Il provvedimento è stato illustrato in aula dall'assessore all'Urbanistica, Fabio Palermo.

LA DELIBERA – Il documento esprime il "formale indirizzo politico-amministrativo volto alla prosecuzione e alla conclusione del procedimento di formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale", confermando la volontà di dare continuità al percorso avviato con l'adozione del Piano nel 2018 e proseguito con le deliberazioni consiliari del 2020. L'obiettivo è rimuovere le illegittimità accertate dal Tar attraverso il completamento degli adempimenti relativi al rischio di incidenti rilevanti e alla Valutazione di incidenza ambientale.

Il Consiglio ha inoltre assunto come indirizzo generale il "principio di conservazione degli atti e delle attività procedimentali non direttamente annullati dalla pronuncia giurisdizionale", riconoscendo particolare rilevanza alle determinazioni pianificatorie adottate nel 2020. Una volta completate le verifiche e acquisite le valutazioni prescritte, lo strumento urbanistico potrà essere nuovamente sottoposto all'organo competente per l'approvazione.

Nel frattempo, il riferimento per la disciplina urbanistica torna a essere il Piano regolatore del 1994, insieme alle successive varianti legittimamente efficaci e alle altre disposizioni applicabili. La delibera stabilisce che gli uffici dovranno assicurare la prosecuzione dei procedimenti edilizi pendenti e l'esame delle nuove istanze, "senza disporre sospensioni generalizzate per il solo effetto della sentenza n. 502/2026". Anche i permessi di costruire e gli altri titoli già rilasciati non saranno considerati automaticamente annullati o decaduti, ma eventuali criticità dovranno essere valutate caso per caso.

Un passaggio specifico riguarda i tre piani attuativi adottati nel settembre scorso: Postilli - Luce dell'Est, San Donato e Ripari di Giobbe. Il Consiglio ha riconosciuto che questi strumenti erano fondati sulle previsioni del Prg del 2022 e non risultano conformi alla disciplina previgente. La delibera prende quindi atto che "ricorrono i presupposti per riconoscere la caducazione derivata delle relative deliberazioni di adozione", in ragione del venir meno del Piano regolatore che ne costituiva il fondamento. Viene pertanto formulato l'indirizzo affinché non sia dato ulteriore corso ai procedimenti di approvazione definitiva dei tre piani attuativi. Spetterà agli uffici competenti formalizzare gli effetti giuridici della sentenza, conservando gli elaborati e gli studi già acquisiti per un eventuale utilizzo futuro.

Il provvedimento demanda inoltre al dirigente del III Settore - Attività tecniche e produttive la predisposizione degli atti necessari a uniformare la gestione delle pratiche edilizie e a coordinare le attività istruttorie e ambientali per la prosecuzione del percorso pianificatorio. Gli indirizzi potranno essere aggiornati anche in relazione agli sviluppi del giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato, qualora venga proposto.

"Con questa delibera il Consiglio comunale ha assunto una posizione chiara sulle conseguenze della sentenza del Tar e sul futuro della pianificazione urbanistica di Ortona - dichiara l'assessore all'Urbanistica, Fabio Palermo - Da un lato vogliamo garantire continuità all'attività amministrativa, evitando blocchi generalizzati e tutelando, nei limiti consentiti dalla legge, le situazioni già consolidate. Dall'altro confermiamo la volontà di portare a compimento il percorso del nuovo Piano regolatore, affrontando gli aspetti ambientali e procedurali evidenziati dal Tribunale. Non si tratta di ripartire automaticamente da zero, ma di verificare e valorizzare il lavoro già svolto, nel pieno rispetto della sentenza e delle valutazioni ancora necessarie. È necessario essere lucidi e veloci per procedere entro il 21 dicembre alla Ptu, la perimetrazione del territorio urbanizzato, un passaggio importante per la pianificazione del territorio. Il nostro obiettivo è restituire alla città un quadro urbanistico chiaro e stabile, indispensabile per i cittadini, i professionisti e le imprese, e consentire a Ortona di programmare il proprio sviluppo con responsabilità e certezza delle regole".