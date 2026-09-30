Premiato il bagnino che salvò due bagnati ai Ripari di Giobbe

Il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, ha ricevuto oggi in Comune Cristian Vitullo, assistente bagnanti che il 3 settembre scorso ha soccorso e tratto in salvo due giovani in difficoltà nelle acque antistanti la spiaggia libera dei Ripari di Giobbe. Durante l’incontro, il primo cittadino ha consegnato a Vitullo un attestato di riconoscimento a nome della città, per la professionalità, il coraggio e la prontezza dimostrati nell’intervento.

Vitullo, accortosi della situazione di pericolo, era entrato in acqua a nuoto per raggiungere i due ragazzi, trascinati al largo dalla corrente dopo aver abbandonato i gonfiabili sui quali si trovavano, riuscendo a riportarli entrambi a riva senza conseguenze. L’azione è stata compiuta in condizioni meteomarine non favorevoli e ha richiesto preparazione e sangue freddo.

“Abbiamo voluto esprimere personalmente a Cristian la gratitudine dell’amministrazione e dell’intera comunità ortonese per un gesto di grande valore umano – dichiara il sindaco Di Nardo –. La sua professionalità e la sua rapidità di intervento hanno consentito di affrontare una situazione di serio pericolo e di riportare a riva sani e salvi due ragazzi. È un gesto che merita di essere riconosciuto e valorizzato e che dimostra quanto siano fondamentali la preparazione e la presenza di personale qualificato quando è in gioco la sicurezza delle persone”.

Il riconoscimento è stato esteso anche alla società **Angeli del Mare**, che garantisce il servizio di assistenza e salvataggio sul litorale: “Quanto accaduto ai Ripari di Giobbe conferma concretamente l’importanza del servizio di salvamento e della professionalità di chi lo svolge – conclude Di Nardo –. Il nostro ringraziamento va quindi anche ad Angeli del Mare per l’impegno quotidiano a tutela di cittadini e visitatori”.