“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Premiato il bagnino che salvò due bagnati ai Ripari di Giobbe
Consegna in Comune di un attestato di riconoscimento per il gesto di coraggio e professionalità dello scorso 3 settembre. Ringraziamenti anche alla società Angeli del Mare
Il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, ha ricevuto oggi in Comune Cristian Vitullo, assistente bagnanti che il 3 settembre scorso ha soccorso e tratto in salvo due giovani in difficoltà nelle acque antistanti la spiaggia libera dei Ripari di Giobbe. Durante l’incontro, il primo cittadino ha consegnato a Vitullo un attestato di riconoscimento a nome della città, per la professionalità, il coraggio e la prontezza dimostrati nell’intervento.
Vitullo, accortosi della situazione di pericolo, era entrato in acqua a nuoto per raggiungere i due ragazzi, trascinati al largo dalla corrente dopo aver abbandonato i gonfiabili sui quali si trovavano, riuscendo a riportarli entrambi a riva senza conseguenze. L’azione è stata compiuta in condizioni meteomarine non favorevoli e ha richiesto preparazione e sangue freddo.
“Abbiamo voluto esprimere personalmente a Cristian la gratitudine dell’amministrazione e dell’intera comunità ortonese per un gesto di grande valore umano – dichiara il sindaco Di Nardo –. La sua professionalità e la sua rapidità di intervento hanno consentito di affrontare una situazione di serio pericolo e di riportare a riva sani e salvi due ragazzi. È un gesto che merita di essere riconosciuto e valorizzato e che dimostra quanto siano fondamentali la preparazione e la presenza di personale qualificato quando è in gioco la sicurezza delle persone”.
Il riconoscimento è stato esteso anche alla società **Angeli del Mare**, che garantisce il servizio di assistenza e salvataggio sul litorale: “Quanto accaduto ai Ripari di Giobbe conferma concretamente l’importanza del servizio di salvamento e della professionalità di chi lo svolge – conclude Di Nardo –. Il nostro ringraziamento va quindi anche ad Angeli del Mare per l’impegno quotidiano a tutela di cittadini e visitatori”.