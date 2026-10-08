"Valanga di cemento epocale sulla costa a Ortona"

Una "colata di cemento epocale" starebbe per abbattersi sulla Costa dei Trabocchi "minacciando" due delle aree più conosciute, Ripari di Giobbe e Acquabella, dove il Comune di Ortona intende autorizzare la costruzione di quasi 100 ville a due piani per complessivi 85.000 mc di nuovi edifici, oltre a strade e parcheggi a loro servizio. A denunciare questa situazione è il Forum H2O attraverso una nota inviata alla stampa .



Da quando descritto dagli ambientalisti la Giunta Comunale avrebbe adottato i due piani attuativi di altrettante aree di espansione, limitrofe alle riserve naturali dell'Acquabella e dei Ripari di Giobbe. "Invece dei meravigliosi uliveti ci saranno distese di ville, 92 per la precisione", scrivono gli ambientalisti elencando i principali contenuti dei due piani.



RIPARI DI GIOBBE



n.71 villette a due piani



Superficie totale dell'area interessata dal piano: 23 ettari



Superficie da edificare direttamente: 10.752 mq



Metri cubi di edificato: 64.512,26 mc



Altro consumo di suolo (parcheggi, servizi, nuova viabilità): 40.463 mq



ACQUABELLA (SAN DONATO)



N. 21 villette a due piani



Superficie totale dell'area interessata dal piano: 8 ettari



Superficie da edificare direttamente: 3.399 mq



Metri cubi di edificato: 20.395,80 mc



Altro consumo di suolo (parcheggi, servizi, nuova viabilità ): 12.052 mq





"Il Parco nazionale della Costa rischia di nascere già morto nei fatti, vista l'aggressione a colpi di cemento che si vuole infliggere al territorio costiero in due dei tratti più belli. L'idea che gli amministratori vogliono perseguire è scritta nero su bianco negli elaborati tecnici. La previsione, infatti, "*si inquadra in una logica di sviluppo dell'urbanizzazione verso la principale direttrice di collegamento al polo di attrazione costituito dalla conurbazione di Pescara. E' scritto proprio così! La costa deve essere un'unica ininterrotta successione di palazzi, case, strade e parcheggi. Però, altra perla contenuta negli elaborati approvati, i comparti sono disegnati per permettere ai futuri proprietari di coltivare l'orto bio, che fa tanto green. Peccato che si consumeranno 66.666 mq di suolo, pari a 8 campi di calcio, in un comune che ha già cementificato il 12,6% del suo territorio, più del doppio della media regionale. Queste due aree di espansione sono contenute nello sciagurato Piano regolatore approvato nel 2022 su cui lanciammo l'allarme, raccolto da LIPU, SOA e GRIG che impugnarono immediatamente lo strumento urbanistico mentre altri soggetti preferirono stare a guardare pensando poi, piuttosto ingenuamente, di poter incidere su piani attuativi che non fanno altro che applicare gli indici edificatori previsti. Un PRG tarato su fantasiose previsioni di crescita della popolazione fino a 34.000 abitanti quando oggi ce ne sono 22.000, per giunta in costante decremento come segnalato da ISTAT. In una città che per stessa ammissione dei tecnici comunali già oggi possiede un patrimonio edilizio che basterebbe a ben 39.000 abitanti. A breve il TAR Abruzzo si esprimerà sul ricorso ma in ogni caso serve una urgente rivoluzione culturale che affronti i tanti nodi che consumo di suolo, rischi idrogeologici e crisi climatica impongono di affrontare".



Queste le dichiarazioni di Augusto De Sanctis del Forum H2O che allega anche planimetrie tratte dagli elaborati tecnici dei due piani adottati dalla Giunta comunale.





