Il Tar annulla il Prg di Ortona, il sindaco Di Nardo: "Ricorreremo al Consiglio di Stato"

Il Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione di Pescara, ha annullato con la sentenza n. 502/2026 la deliberazione di approvazione del Piano regolatore generale del 2022. Una decisione che il Comune di Ortona non condivide e contro la quale intende battersi nelle sedi opportune. "Rispettiamo la sentenza del Tar, ma non condividiamo la decisione di annullare l'intero Piano regolatore generale. Per questo intendiamo ricorrere al Consiglio di Stato, nell'interesse della città e delle sue prospettive di sviluppo": lo dichiara il sindaco Angelo Di Nardo.

I motivi dell'annullamento. Il Tar ha accolto due dei sei motivi presentati dalle associazioni ambientaliste ricorrenti, respingendo gli altri quattro. In particolare, l'annullamento è stato disposto per la mancata predisposizione dell'elaborato tecnico sul rischio di incidenti rilevanti (Erir), relativo al deposito carburanti Eni di contrada Peticcio, e per l'omessa attivazione della valutazione di incidenza ambientale riguardante le aree di Punta dell'Acquabella e Ripari di Giobbe. Sono state invece respinte le contestazioni sulla Conferenza dei servizi, sulla compatibilità con la pianificazione provinciale, su alcuni aspetti della procedura di Valutazione ambientale strategica e sulle scelte relative al dimensionamento demografico e al consumo di suolo.

"È importante chiarire che il Tribunale ha respinto quattro dei sei motivi di ricorso, riconoscendo la legittimità di diverse scelte pianificatorie e di importanti passaggi del procedimento – sottolinea il primo cittadino – Le due criticità individuate riguardano aspetti ambientali che meritano la massima attenzione, ma riteniamo necessario sottoporre al Consiglio di Stato la valutazione delle conseguenze che tali criticità devono avere sull'intero strumento urbanistico". Parallelamente all'appello, l'amministrazione comunale avvierà una ricognizione tecnica per valutare gli effetti della sentenza sui procedimenti urbanistici e sull'attività degli uffici. Con i legali saranno inoltre esaminate le eventuali iniziative cautelari da intraprendere.

"La sentenza del Tar apre una fase che richiede un'attenta valutazione delle conseguenze sulla pianificazione urbanistica e sui procedimenti in corso – dichiara l'assessore all'Urbanistica Fabio Palermo – Il nostro impegno sarà quello di lavorare a stretto contatto con gli uffici comunali e con i professionisti del settore per individuare le soluzioni più appropriate, garantendo ai cittadini e agli operatori economici informazioni chiare e tempestive. È importante sottolineare che il Tribunale ha respinto le contestazioni relative a diversi aspetti fondamentali del Piano, tra cui il dimensionamento demografico e il consumo di suolo. Si tratta di elementi significativi, dai quali ripartire per affrontare le criticità evidenziate dalla sentenza, tutelare il lavoro di pianificazione svolto e assicurare alla città una prospettiva di sviluppo ordinata e sostenibile".

"Sappiamo bene quanto la pianificazione urbanistica incida sulla vita dei cittadini, sulle attività delle imprese e sulle possibilità di investimento – riprende il sindaco – Per questo vogliamo affrontare la situazione con tempestività, evitando per quanto possibile incertezze e rallentamenti. La tutela ambientale e la sicurezza del territorio sono priorità irrinunciabili, ma devono poter convivere con una programmazione seria e sostenibile dello sviluppo urbano". "Il nostro ricorso non rappresenta una contrapposizione alla magistratura amministrativa né alle associazioni che hanno promosso il giudizio. È una scelta di responsabilità nei confronti della comunità. Difenderemo le ragioni del Comune nelle sedi competenti e, allo stesso tempo, lavoreremo per affrontare le questioni evidenziate dal Tar. Ortona – conclude Di Nardo – deve poter continuare a programmare il proprio futuro con regole chiare e certezze amministrative".

Le associazioni ricorrenti SOA, Grig e LIPU ricordano che si tratta del "secondo Piano regolatore bocciato per motivi ambientali dai giudici, dopo quello del 2007" e invitano "la nuova amministrazione di Ortona si trova davanti a un'occasione unica, ripartire da zero abbandonando previsioni edificatorie del tutto anacronistiche redigendo e approvando un piano regolatore che annulli il consumo di suolo e, anzi, lo riduca visto che Ortona ha il 13% di suolo cementificato, quasi il doppio della media nazionale".