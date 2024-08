Stagione nuova, vecchi problemi per il Pescara

Il Pineto sbanca con estrema facilità l'Adriatico-Cornacchia è accede così al secondo turno di Coppa Italia dove ad attenderlo troverà il Perugia. Tutto fin troppo semplice per la formazione di mister Cudini che passa grazie alla reti di Fabrizi ad inizio ripresa e Marrancone in pieno recupero.

Gara per pochi intimi, tanti gli spazi vuoi sugli spalti e atmosfera ch sembra essere quella di un finale di stagione. Il Pescara è apparso per larghi tratti impalpabile e inconsistente. Una nota lieta e positiva il ricordo di Matteo Ovidio Serra, calciatore pescarese che militava nel Pineto, scomparso prematuramente nel 2021,a pochi giorni dal suo diciannovesimo compleanno, a causa di un incidente stradale in moto tra Pianella e Spoltore. I calciatori di entrambe le squadre hanno indossato nel pre partita una maglietta celebrativa con l’immagine di Matteo e con il logo dell’associazione a lui intitolata, MOS, di supporto ai giovani, grazie all’impegno di volontari e soprattutto dei fantastici genitori di Matteo, Giuseppe e Liliana.

PESCARA: Plizzari; Staver, Brosco, Pellacani; Moruzzi; Dagasso; Franchini; Bentivegna; Cangiano; Tunjov; Vergani. Allenatore: Silvio Baldini. A disp.: Saio, Zandri, Giannini, Squizzato, Meazzi, Iacovo, Sasanelli, Ferraris, Preta, De Marco, Palumbo, Saccomanni, Pierozzi.

PINETO: Tonti; Hadziosmanovic, Villa, Marafini; Borsoi; Amadio; Lombardi; Del Sole; Bruzzaniti; Chakir; Fabrizi. Allenatore: Mirko Cudini. A disp.: Marone, Pomante, Giuliodori, Baggi, Iaccarino, Nebuloso, Marrancone, Gambale, Pellegrino, Foglia.

ARBITRO: Stefano Striamo della sezione di Salerno.

ASSISTENTI: Nirintsalama T. Andriambelo della sezione di Roma 1 e Luca Granata della sezione di Viterbo.ù

IV° UOMO: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano

AMMONITI: Tunjov, Sasanelli, Moruzzi (Pe), Fabrizi, Lombardi (Pi)

ESPULSI: Pellegrino (P) al 50'

SPETTATORI: 2.102