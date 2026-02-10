Frase del giorno

10 Feb, 2026
Marzo elettorale a Pescara e provincia

Queste consultazioni segneranno un periodo intenso per la politica locale, con voti che influenzeranno equilibri istituzionali fino al 2030

Marzo elettorale a Pescara e provincia: tra elezioni comunali parziali, provinciali e referendum nazionale. Queste consultazioni segneranno un periodo intenso per la politica locale, con voti che influenzeranno equilibri istituzionali fino al 2030: il quadro, in effetti, comprende anche la maxi sfida della nuova Pescata.

Elezioni "Comunali Parziali" a Pescara

Domenica 8 e lunedì 9 marzo 2026, gli elettori di 23 sezioni su 170 del Comune di Pescara torneranno alle urne per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha rilevato irregolarità come schede extra e errori non emendabili.
L'eventuale ballottaggio si terrà il 22 e 23 marzo su tutto il territorio cittadino, coinvolgendo i principali contendenti: Carlo Masci (centrodestra, in carica) e Carlo Costantini (polo civico), con il centrosinistra che punta a recuperare terreno.
Queste elezioni parziali derivano dalle amministrative del 2024 e potrebbero confermare o ribaltare il margine di vittoria di Masci.

Elezioni Provinciali

Sabato 14 marzo 2026, dalle 8 alle 20, si rinnovano presidente e consiglio della Provincia di Pescara con elezioni di secondo livello: votano solo sindaci e consiglieri comunali dei 46 comuni.
Il presidente uscente Ottavio De Martinis (centrodestra) tenta il bis, mentre il centrosinistra candida figure come Chiara Trulli (Pd, sindaca di Spoltore) puntando su legalità e ambiente
Le candidature devono rispettare quote di genere (massimo 60% per sesso) e soglie minime di firme; il voto è ponderato per popolazione.

Referendum Nazionale


Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 (7-23 e 7-15), si tiene il referendum confermativo sulle norme di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare della giustizia.
A Pescara, gli elettori AIRE possono optare per votare in Italia entro il 24 gennaio; campagne come quella di Elly Schlein dal capoluogo promuovono il "No".

Calendario Marzo 2026

| 8-9 marzo | Elezioni comunali parziali (23 sezioni) | Pescara città
| 14 marzo | Elezioni presidente e consiglio | Provincia di Pescara 
| 22-23 marzo | Ballottaggio comunali (se necessario) + Referendum Nuova Pescara (ipotesi)  + Nazionale 

Questi appuntamenti, in un contesto di tensioni post-2024 e fusione futura Pescara-Montesilvano-Spoltore, definiranno la governance locale. Per adesso, sembra un tutto contro tutti.

 

