Pescara al voto due volte, forse anche tre, a marzo

La città di Pescara tornerà al voto due volte, forse anche tre, nel mese di marzo. Questo perché prima sono stati resi noti i termini del ritorno alle urne per i quattordicimila pescaresi delle ventitré sezioni contestate ed il cui voto è stato invalidato dal Consiglio di Stato: loro saranno chiamati a ripeterlo il 8 e 9 marzo. Poi, a fine mese, c'è la consultazione referendaria per decidere se avallare oppure no la riforma costituzionale sulla giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, il 22 marzo. Ma non è tutto. Se in occasione della prima consultazione di cui sopra, parliamo delle amministrative pescaresi per cui è previsto anche il secondo turno di ballottaggio, nessuno dei quattro candidati sindaci riesca a superare il 50% delle preferenze allora i pescaresi saranno chiamati a votare anche il giorno successivo ovvero il 22 e 23 marzo, per scegliere il nuovo sindaco ed i consiglieri componenti del consiglio comunale di Pescara: l'ultimo prima della fusione nella Nuova Pescara. Quindi, come dice un antico proverbio parafrasato, per morire e votare c'è sempre tempo.