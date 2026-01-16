Frase del giorno

16 Gen, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Pescara al voto due volte, forse anche tre, a marzo

Pescara al voto due volte, forse anche tre, a marzo

Prima 14mila pescaresi dovranno scegliere di nuovo per il sindaco ed il consiglio comunale poi tutta la base elettorale sarà chiamata alle urne per il referendum e, forse, anche per i ballottaggi

Pescara al voto due volte, forse anche tre, a marzo

La città di Pescara tornerà al voto due volte, forse anche tre, nel mese di marzo. Questo perché prima sono stati resi noti i termini del ritorno alle urne per i quattordicimila pescaresi delle ventitré sezioni contestate ed il cui voto è stato invalidato dal Consiglio di Stato: loro saranno chiamati a ripeterlo il 8 e 9 marzo. Poi, a fine mese, c'è la consultazione referendaria per decidere se avallare oppure no la riforma costituzionale sulla giustizia che prevede la separazione delle carriere dei magistrati, il 22 marzo. Ma non è tutto. Se in occasione della prima consultazione di cui sopra, parliamo delle amministrative pescaresi per cui è previsto anche il secondo turno di ballottaggio, nessuno dei quattro candidati sindaci riesca a superare il 50% delle preferenze allora i pescaresi saranno chiamati a votare anche il giorno successivo ovvero il 22 e 23 marzo, per scegliere il nuovo sindaco ed i consiglieri componenti del consiglio comunale di Pescara: l'ultimo prima della fusione nella Nuova Pescara. Quindi, come dice un antico proverbio parafrasato, per morire e votare c'è sempre tempo.

Tags: Elezioni pescara ballottaggi referendum giustizia voto Marzo amministrative

Vedi anche

Elezioni 'irregolari': Pescara torna al voto in 23 sezioni
Politica

Elezioni 'irregolari': Pescara torna al voto in 23 sezioni

13 Gen, 2026
Pescara torna al voto?
Politica

Pescara torna al voto?

12 Dic, 2025
Elezioni amministrative, bassa l’affluenza. Si va ai ballottaggi
Politica

Elezioni amministrative, bassa l’affluenza. Si va ai ballottaggi

05 Ott, 2021
Elezioni amministrative: 'doppio turno' a Chieti ed Avezzano
Politica

Elezioni amministrative: 'doppio turno' a Chieti ed Avezzano

22 Set, 2020
Referendum. Il 29 marzo si vota per la riduzione o no del numero dei parlamentari
Politica

Referendum. Il 29 marzo si vota per la riduzione o no del numero dei parlamentari

06 Feb, 2020
Elezioni: un milione 45mila e 163 gli abruzzesi aventi diritto al voto
Politica

Elezioni: un milione 45mila e 163 gli abruzzesi aventi diritto al voto

04 Mar, 2018
Speciale elezioni amministrative: 50 Comuni abruzzesi al voto domenica 11 giugno
Società

Speciale elezioni amministrative: 50 Comuni abruzzesi al voto domenica 11 giugno

09 Giu, 2017
Elezioni amministrative 2017: si vota l'11 giugno, eventuali ballottaggi domenica 25
Politica

Elezioni amministrative 2017: si vota l'11 giugno, eventuali ballottaggi domenica 25

29 Mar, 2017
Amministrative Chieti 2015: si vota tra 30 giorni. Chi vincerà?
Politica

Amministrative Chieti 2015: si vota tra 30 giorni. Chi vincerà?

01 Mag, 2015

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661