Frase del giorno

24 Feb, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Provinciali. Esclusa la lista a supporto di De Martinis

Provinciali. Esclusa la lista a supporto di De Martinis

"Provincia Pescara Sceglie Ottavio De Martinis Presidente" dichiarata inammissibile per mancato rispetto della parità di genere. Tutti i particolari nell’articolo

Provinciali. Esclusa la lista a supporto di De Martinis

La Provincia di Pescara comunica che l'Ufficio Elettorale ha concluso le verifiche sulle candidature presentate per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale in programma il 14 marzo 2026. Il provvedimento è stato adottato dal Segretario Generale Francesca Diodati, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Sono state ammesse tre candidature alla carica di Presidente della Provincia: Giorgio De Luca, Sindaco di Manoppello; Sebastiano Massimiano, Sindaco di Serramonacesca; Ottavio De Martinis, Sindaco di Montesilvano.

Sono risultate regolarmente ammesse le seguenti liste: "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni" (11 candidati); "Lega Per Il Territorio Provincia di Pescara" (7 candidati); "Progetto Civico Italia per Pescara" (12 candidati); "Forze di Libertà" (7 candidati); "Pescara Provincia Nuova" (7 candidati).

Tutti i nominativi sono consultabili nell'atto pubblicato sull'Albo online e sul sito istituzionale dell'Ente.

È stata invece dichiarata inammissibile per mancato rispetto della parità di genere la lista "Provincia Pescara Sceglie Ottavio De Martinis Presidente". La motivazione riguarda il mancato rispetto della normativa nazionale sull'equilibrio tra uomini e donne nelle liste elettorali (art. 1, comma 71, della Legge n. 56/2014), che stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% del totale dei candidati. Nel caso specifico, la lista non rispettava questa soglia. Applicando la procedura prevista dalla legge, che impone la cancellazione dei candidati eccedenti del genere più rappresentato partendo dall'ultimo della lista, il numero dei candidati si è ridotto al di sotto del minimo richiesto.

Il numero complessivo degli aventi diritto al voto è pari a 587 elettori.

Domani, 25 febbraio 2026, alle ore 10:00, nella Sala dei Sindaci della Provincia, si terrà il sorteggio che stabilirà l'ordine con cui i candidati alla Presidenza e le liste saranno riportati sulla scheda elettorale

Tags: Lista de martinis esclusa provinciali ultime notizie 14 marzo candidature

Vedi anche

Provinciali. Depositata la lista “Pescara Provincia nuova”.
Politica

Provinciali. Depositata la lista “Pescara Provincia nuova”.

22 Feb, 2026
Marzo elettorale a Pescara e provincia
Politica

Marzo elettorale a Pescara e provincia

10 Feb, 2026
Le "elezioni pescaresi" di cui non parla nessuno: quelle del 14 marzo
Politica

Le "elezioni pescaresi" di cui non parla nessuno: quelle del 14 marzo

04 Feb, 2026
Processo Cozac: condannato il compagno a 18 anni
Cronaca

Processo Cozac: condannato il compagno a 18 anni

11 Set, 2025
De Martinis detta la linea: “Ripartiamo da scuole, strade e turismo”
Politica

De Martinis detta la linea: “Ripartiamo da scuole, strade e turismo”

20 Dic, 2021
Elezioni provinciali: tocca al sindaco di Roccamorice la mission impossible
Politica

Elezioni provinciali: tocca al sindaco di Roccamorice la mission impossible

28 Nov, 2021
Partito Democratico "spaccato" dalle candidature. Sottoscritto documento anti D'Alessandro
Politica

Partito Democratico "spaccato" dalle candidature. Sottoscritto documento anti D'Alessandro

20 Gen, 2018
La Lista Civica 'Al Centro per Teramo' spiega la crisi che ha portato alle dimissione Brucchi
Politica

La Lista Civica 'Al Centro per Teramo' spiega la crisi che ha portato alle dimissione Brucchi

02 Mag, 2017
A Pescara la raccolta delle firme per l’Altra Europa con Tsipras
Politica

A Pescara la raccolta delle firme per l’Altra Europa con Tsipras

21 Mar, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661