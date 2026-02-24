Provinciali. Esclusa la lista a supporto di De Martinis

La Provincia di Pescara comunica che l'Ufficio Elettorale ha concluso le verifiche sulle candidature presentate per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale in programma il 14 marzo 2026. Il provvedimento è stato adottato dal Segretario Generale Francesca Diodati, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Sono state ammesse tre candidature alla carica di Presidente della Provincia: Giorgio De Luca, Sindaco di Manoppello; Sebastiano Massimiano, Sindaco di Serramonacesca; Ottavio De Martinis, Sindaco di Montesilvano.

Sono risultate regolarmente ammesse le seguenti liste: "Fratelli d'Italia Giorgia Meloni" (11 candidati); "Lega Per Il Territorio Provincia di Pescara" (7 candidati); "Progetto Civico Italia per Pescara" (12 candidati); "Forze di Libertà" (7 candidati); "Pescara Provincia Nuova" (7 candidati).

Tutti i nominativi sono consultabili nell'atto pubblicato sull'Albo online e sul sito istituzionale dell'Ente.

È stata invece dichiarata inammissibile per mancato rispetto della parità di genere la lista "Provincia Pescara Sceglie Ottavio De Martinis Presidente". La motivazione riguarda il mancato rispetto della normativa nazionale sull'equilibrio tra uomini e donne nelle liste elettorali (art. 1, comma 71, della Legge n. 56/2014), che stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore al 60% del totale dei candidati. Nel caso specifico, la lista non rispettava questa soglia. Applicando la procedura prevista dalla legge, che impone la cancellazione dei candidati eccedenti del genere più rappresentato partendo dall'ultimo della lista, il numero dei candidati si è ridotto al di sotto del minimo richiesto.

Il numero complessivo degli aventi diritto al voto è pari a 587 elettori.

Domani, 25 febbraio 2026, alle ore 10:00, nella Sala dei Sindaci della Provincia, si terrà il sorteggio che stabilirà l'ordine con cui i candidati alla Presidenza e le liste saranno riportati sulla scheda elettorale