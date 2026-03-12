Frase del giorno

12 Mar, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Sabato le elezioni provinciali pescaresi

Sabato le elezioni provinciali pescaresi

Il centrodestra favorito con Giorgio De Luca, per il centrosinistra c’è Massimiano. L’incognita è De Martinis

Sabato le elezioni provinciali pescaresi

Le elezioni provinciali di Pescara, in programma sabato 14 marzo 2026, si confermano un appuntamento politico strategico per gli equilibri del territorio abruzzese, anche se finora coperto da una relativa “ombra mediatica” rispetto alle tornate comunali.  Il voto rinnova sia il presidente della Provincia sia il consiglio, con un meccanismo elettorale circoscritto ai soli sindaci e consiglieri comunali in carica nei 46 comuni della provincia.

Le operazioni si svolgono in un unico seggio collocato nella Sala Tinozzi del Palazzo Provinciale in Piazza Italia 3, con orario 8–20.  Possono votare e risultare eletti solo i sindaci e i consiglieri comunali in carica, rendendo il voto di “secondo livello” e legato agli equilibri già definiti nelle amministrative locali.

Il centrodestra è schierato in modo diviso, con una lista che raccoglie Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, che sostiene Giorgio De Luca come candidato presidente. Sul fronte opposto, il centrosinistra punta sull’unità di “Pescara Provincia nuova”, coalizione guidata dal sindaco PD di Serramonacesca Sebastiano Massimiano, che punta su temi come legalità, ambiente e trasparenza.  Complessivamente la competizione alla presidenza è descritta come una “lotta a tre”, con un’ulteriore candidatura civica presente sul campo, quella di Ottavio De Martinis che potrebbe anche rinunciare alla partecipazione.

Tags: Pescara elezioni provinciali sabato 14 marzo ultime notizie ultime notizie abruzzo

Vedi anche

Provinciali. Esclusa la lista a supporto di De Martinis
Politica

Provinciali. Esclusa la lista a supporto di De Martinis

24 Feb, 2026
Marzo elettorale a Pescara e provincia
Politica

Marzo elettorale a Pescara e provincia

10 Feb, 2026
Le "elezioni pescaresi" di cui non parla nessuno: quelle del 14 marzo
Politica

Le "elezioni pescaresi" di cui non parla nessuno: quelle del 14 marzo

04 Feb, 2026
Elezioni provinciali, centrodestra batte centrosinistra due a uno
Politica

Elezioni provinciali, centrodestra batte centrosinistra due a uno

01 Nov, 2018
Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina
Cronaca

Ultime notizie - Arrestato a Pescara corriere con due chili di eroina

04 Mag, 2018
La politica della Regione Abruzzo in vacanza fino al 7 marzo. La causa: impegni elettorali
Politica

La politica della Regione Abruzzo in vacanza fino al 7 marzo. La causa: impegni elettorali

26 Gen, 2018
Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione
Cronaca

Ultime notizie da Giulianova: 8 arresti in Comune ed alla Asl per presunta corruzione

23 Mag, 2017
Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa
Salute

Ultime notizie "Megaospedalò" di Chieti. Entro il 30 giugno la procedura sarà conclusa

22 Mag, 2017
Elezioni provinciali a Pescara. Gli eletti nel centro sinistra e nel centro destra
Politica

Elezioni provinciali a Pescara. Gli eletti nel centro sinistra e nel centro destra

15 Gen, 2017

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661