Lavatrici e divani abbandonati in strada, le telecamere smascherano gli incivili

Una lavatrice scaricata sul ciglio della strada. Bidoni di vernice lasciati lì come se nulla fosse. Sacchi enormi ricolmi di rifiuti di ogni genere e perfino un box contenitore per armadi. È lo spettacolo indecoroso che continua a verificarsi a Pescara, dove il Comune di Pescara non abbassa la guardia nella lotta contro chi conferisce illecitamente i rifiuti, scegliendo le zone più appartate o i bordi delle strade, di giorno e di notte, per sbarazzarsi di tutto ciò di cui non ha più bisogno.

Le telecamere pubbliche installate sul territorio continuano a riprendere questi episodi di inciviltà, fornendo alla Polizia locale gli elementi necessari per risalire all'identità dei responsabili. Una volta identificati, i trasgressori vengono denunciati all'autorità giudiziaria, anche ai fini della confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato.

A commentare le immagini è l'assessore Claudio Croce, che non nasconde la frustrazione ma nemmeno la determinazione dell'amministrazione comunale. "Purtroppo alcuni cittadini continuano a ignorare le regole per il corretto conferimento dei rifiuti e arrivano perfino a violare la legge", dichiara l'assessore. "La nostra lotta all'inciviltà non si ferma, anzi proseguiamo con la stessa determinazione nell'individuazione dei responsabili, utilizzando tutti gli strumenti e i metodi che abbiamo a disposizione".

Il monitoraggio del territorio è costante e capillare. "Le pattuglie della Polizia locale, che girano anche in borghese, e quelle di Ambiente spa continuano l'attività di monitoraggio per individuare chi sporca, abbandonando buste e bustine a terra o nei cestini stradali oppure scaricando materiale di ogni tipo sulla strada", spiega Croce.

Il quadro che emerge è quello di una città divisa: da un lato una maggioranza silenziosa di cittadini che rispetta le regole e tiene pulita Pescara, dall'altro una minoranza che non solo sporca le strade, ma in alcuni casi arriva a non pagare nemmeno la Tari. "A fronte di una maggioranza silenziosa di cittadini che rispetta le regole e tiene la città pulita, c'è una minoranza che non rispetta le regole, sporca le strade e magari non paga neppure la Tari", sottolinea l'assessore.

Per contrastare il fenomeno, il Comune ricorda che esistono servizi adeguati e gratuiti a disposizione di tutti. "Ambiente spa mette a disposizione un servizio mirato per la raccolta degli ingombranti, che avviene direttamente al domicilio dei richiedenti", evidenzia Croce, ricordando inoltre che "sono fruibili da tutti la ricicleria di via Fiora e il centro di raccolta di via Prati, dove si possono portare rifiuti di vario genere gratuitamente". Utilizzare queste strutture, conclude l'assessore, "consente di mantenere la città pulita, evitando il rischio di una denuncia penale".