Incastrati dalle telecamere e denunciati: avevano abbandonato rifiuti in strada

Li hanno ripresi le telecamere del Comune di Pescara e ora per loro è scattata la denuncia. La Polizia locale, che si occupa del monitoraggio dei dispositivi installati su tutto il territorio, ha identificato due persone responsabili di abbandono di rifiuti.

Nel primo caso, una donna si è fermata con l’auto sul ciglio della strada, in un punto abbastanza isolato della collina di San Donato. Ha aperto il bagagliaio, ha prelevato una per volta quattro buste piene di rifiuti e le ha gettate a bordo strada, disfacendosi poi anche di alcuni oggetti che custodiva sul sedile posteriore. Dopo di che è risalita in macchina ed è andata via. Non sapeva, però, di essere stata ripresa dalle telecamere comunali. Identificata dalla Polizia locale, per lei scatterà una denuncia alla Procura della Repubblica per abbandono di rifiuti.

Pochi giorni prima, nella stessa area, un uomo alla guida di un Doblò aveva fatto la stessa cosa: ha scaricato dalla parte posteriore del mezzo un materasso, abbandonandolo in mezzo al verde. Anche lui è stato “registrato” dalle telecamere e nei suoi confronti è stata attivata la stessa procedura, con denuncia all’Autorità giudiziaria.

“Questi sono solo due dei numerosi casi rilevati dalle telecamere del Comune di Pescara che oggi vogliamo rendere noti per sensibilizzare i cittadini che non si attengono alle regole e sporcano la città, dal centro alla periferia, danneggiandone il decoro e costringendo il personale della società Ambiente Spa ad effettuare una serie di servizi suppletivi, distogliendo così mezzi e uomini dalla attività ordinaria”, dicono l’assessore Claudio Croce e il presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli.

Un altro episodio da segnalare è accaduto lungo la pista ciclabile C8: il personale di Ambiente Spa ha pulito l’intero percorso giovedì, rimuovendo anche materiale ingombrante abbandonato dai cittadini. Ieri, sabato, è stato necessario un nuovo intervento perché sono stati gettati rifiuti in maniera selvaggia.

Il Comune e Ambiente Spa, che registrano episodi quotidiani di questo genere, lanciano un nuovo appello. “Fortunatamente la maggior parte dei cittadini rispetta le regole e conferisce i rifiuti esattamente come deve, contribuendo così a un percorso virtuoso, visto che la percentuale di raccolta differenziata cresce gradualmente proprio come ci eravamo prefissati”, proseguono l’assessore e il presidente di Ambiente Spa. “Purtroppo c’è ancora qualcuno che pensa di poter fare come vuole, magari omettendo di pagare la Tari. Contro questi furbetti abbiamo messo in campo tutti gli strumenti possibili, dalle telecamere alle fototrappole, passando per le squadre in borghese della Polizia locale, per sanzionare e denunciare chi sporca la città”, concludono Croce e Chiavaroli.