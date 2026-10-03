Rifiuti lanciati dall’auto: la Polizia locale 'incastra' il responsabile

Ancora un episodio di inciviltà ripreso dalle telecamere della Polizia locale. Stavolta gli occhi elettronici hanno colto in flagrante un automobilista che, a Villa del Fuoco, a pochissima distanza dalla chiesa, ha lanciato direttamente dal finestrino dell’auto un sacchetto pieno di rifiuti, senza nemmeno scendere dal veicolo. Dopo essersi sbarazzato del sacchetto, l’uomo è ripartito e si è allontanato. A rendere noto l’accaduto è l’assessore comunale Claudio Croce.

«Le telecamere che abbiamo installato in moltissimi punti della città – spiega Croce – ci raccontano ogni giorno episodi di inciviltà di cittadini che conferiscono male i rifiuti, senza alcun rispetto delle norme e degli altri cittadini. Questa volta hanno colto in flagrante un automobilista che transita a Villa del Fuoco e lancia dal finestrino un sacchetto pieno di rifiuti. Questo è solo uno degli episodi che registriamo sul nostro territorio».

L’assessore sottolinea poi che in molti casi non sono i pescaresi a rendersi responsabili del conferimento errato, ma persone che arrivano da fuori città. «Comunque sia, si tratta di fatti gravissimi – aggiunge – perché vanno a danneggiare l’ambiente e a deturpare il decoro di Pescara, facendo passare il convincimento che tutto è possibile e tutto è consentito quando si sporca la città. Non è assolutamente così: questa persona sarà identificata e denunciata all’autorità giudiziaria dalla Polizia locale, e lo stesso sta accadendo e accadrà per tutti coloro che violano le regole sul conferimento dei rifiuti».

Croce ribadisce che l’impegno dei cittadini è fondamentale per mantenere la città pulita e che non è pensabile che a chi sporca si contrapponga, immediatamente dopo, qualcuno che pulisce strade e marciapiedi. «Non è così che funziona il servizio – avverte – e se qualcuno non si vuole adeguare ne pagherà le conseguenze, anche pesantemente, rispondendo in prima persona o pagando una sanzione oppure penalmente. È troppo semplice dire che è tutta colpa di Ambiente spa o del Comune: questa immagine dimostra che non è così. La colpa è di chi non rispetta le regole».

«Da parte nostra stiamo lavorando per migliorare il servizio e renderlo sempre più efficiente, con investimenti consistenti anche sulle dotazioni strutturali, veicoli e dipendenti – conclude l’assessore –. È arrivato il momento che tutti rispettino le regole, perché chi sporca si rende responsabile di un’azione contro tutta la nostra comunità. L’ennesimo appello ai nostri concittadini: conferite bene i rifiuti e aiutateci a scovare gli incivili che deturpano la città e rendono inutile il grande lavoro che fanno di giorno e di notte gli operatori di Ambiente».