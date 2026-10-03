Frase del giorno

03 Ott, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Rifiuti lanciati dall’auto: la Polizia locale 'incastra' il...

Rifiuti lanciati dall’auto: la Polizia locale 'incastra' il responsabile

A Villa del Fuoco un automobilista 'zozzone' getta un sacchetto dal finestrino a pochi passi dalla chiesa. L’assessore Croce: «Sarà denunciato. Chi sporca pagherà, anche penalmente»

Rifiuti lanciati dall’auto: la Polizia locale 'incastra' il responsabile

Ancora un episodio di inciviltà ripreso dalle telecamere della Polizia locale. Stavolta gli occhi elettronici hanno colto in flagrante un automobilista che, a Villa del Fuoco, a pochissima distanza dalla chiesa, ha lanciato direttamente dal finestrino dell’auto un sacchetto pieno di rifiuti, senza nemmeno scendere dal veicolo. Dopo essersi sbarazzato del sacchetto, l’uomo è ripartito e si è allontanato. A rendere noto l’accaduto è l’assessore comunale Claudio Croce.

«Le telecamere che abbiamo installato in moltissimi punti della città – spiega Croce – ci raccontano ogni giorno episodi di inciviltà di cittadini che conferiscono male i rifiuti, senza alcun rispetto delle norme e degli altri cittadini. Questa volta hanno colto in flagrante un automobilista che transita a Villa del Fuoco e lancia dal finestrino un sacchetto pieno di rifiuti. Questo è solo uno degli episodi che registriamo sul nostro territorio».

L’assessore sottolinea poi che in molti casi non sono i pescaresi a rendersi responsabili del conferimento errato, ma persone che arrivano da fuori città. «Comunque sia, si tratta di fatti gravissimi – aggiunge – perché vanno a danneggiare l’ambiente e a deturpare il decoro di Pescara, facendo passare il convincimento che tutto è possibile e tutto è consentito quando si sporca la città. Non è assolutamente così: questa persona sarà identificata e denunciata all’autorità giudiziaria dalla Polizia locale, e lo stesso sta accadendo e accadrà per tutti coloro che violano le regole sul conferimento dei rifiuti».

Croce ribadisce che l’impegno dei cittadini è fondamentale per mantenere la città pulita e che non è pensabile che a chi sporca si contrapponga, immediatamente dopo, qualcuno che pulisce strade e marciapiedi. «Non è così che funziona il servizio – avverte – e se qualcuno non si vuole adeguare ne pagherà le conseguenze, anche pesantemente, rispondendo in prima persona o pagando una sanzione oppure penalmente. È troppo semplice dire che è tutta colpa di Ambiente spa o del Comune: questa immagine dimostra che non è così. La colpa è di chi non rispetta le regole».

«Da parte nostra stiamo lavorando per migliorare il servizio e renderlo sempre più efficiente, con investimenti consistenti anche sulle dotazioni strutturali, veicoli e dipendenti – conclude l’assessore –. È arrivato il momento che tutti rispettino le regole, perché chi sporca si rende responsabile di un’azione contro tutta la nostra comunità. L’ennesimo appello ai nostri concittadini: conferite bene i rifiuti e aiutateci a scovare gli incivili che deturpano la città e rendono inutile il grande lavoro che fanno di giorno e di notte gli operatori di Ambiente».

Tags: Rifiuti abbandonati multa pescara telecamera Video Foto

Vedi anche

Rifiuti a Teramo, Raiola (AVS) lancia l'allarme 'zozzoni'
Politica

Rifiuti a Teramo, Raiola (AVS) lancia l'allarme 'zozzoni'

01 Ott, 2026
Città Sant’Angelo: 18 multe, 22 sopralluoghi e una nuova telecamera
Cronaca

Città Sant’Angelo: 18 multe, 22 sopralluoghi e una nuova telecamera

16 Set, 2026
Montesilvano multa di nuovo la Tradeco: "Inadempienze contrattuali"
Ambiente

Montesilvano multa di nuovo la Tradeco: "Inadempienze contrattuali"

19 Feb, 2015
Rifiuti abbandonati, a Montesilvano arrivano le foto-trappole
Life Style

Rifiuti abbandonati, a Montesilvano arrivano le foto-trappole

18 Set, 2014
Diciannovenne rom incastrato dalle telecamere
Cronaca

Diciannovenne rom incastrato dalle telecamere

28 Dic, 2013
Rintracciati 20 profughi siriani abbandonati nei campi
Cronaca

Rintracciati 20 profughi siriani abbandonati nei campi

11 Ott, 2013
Pescara divisa dal Ponte
Attualità

Pescara divisa dal Ponte

29 Mag, 2013
"Quelli dell'Erasmus"
Musica

"Quelli dell'Erasmus"

21 Nov, 2012
Troppo povero per gli orfani
Attualità

Troppo povero per gli orfani

14 Set, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661