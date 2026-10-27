Frase del giorno

27 Ott, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Abbandona rifiuti in strada: sorpreso e denunciato

Abbandona rifiuti in strada: sorpreso e denunciato

Controlli sempre più capillari a Pescara tra telecamere, fototrappole e pattuglie in borghese. L'assessore Croce: "Impressionate la noncuranza di chi viola le leggi"

Abbandona rifiuti in strada: sorpreso e denunciato

I controlli sul conferimento dei rifiuti si fanno sempre più capillari, tra telecamere, fototrappole e pattuglie della Polizia locale che circolano anche in borghese, da mattina a sera. L'attenzione non si abbassa mai, neppure quando è buio: è proprio allora che alcuni cittadini si sbarazzano di buste, bustine e bustoni di rifiuti pensando di non essere visti da nessuno e di poter sporcare Pescara impunemente.

Uno degli ultimi casi si è verificato qualche giorno fa quando un uomo ha abbandonato in strada due bustoni di rifiuti, ignorando il calendario della raccolta differenziata. Lo ha visto una pattuglia che ha seguito tutti gli spostamenti dell'uomo e poi lo ha bloccato e identificato per procedere alla denuncia all'autorità giudiziaria.

«È davvero impressionante rilevare la noncuranza di chi viola le regole senza rendersi conto delle conseguenze: si sporca la città, si danneggiano i cittadini corretti e si rischia una sanzione amministrativa e la denuncia pur di non attenersi ad alcune semplici regole». Questa la dichiarazione dell'assessore Claudio Croce che giorno per giorno segue l'attività della Polizia locale e di Ambiente spa per ciò che riguarda i comportamenti scorretti, se non illeciti, rilevati in città dalle pattuglie e dalle telecamere, alle quali si sono aggiunte le fototrappole.

«Ci piacerebbe poter impegnare le nostre forze anche su problemi più importanti della città, evitando di rincorrere incivili che nel 2026 continuano a non capire quanto sia importante tutelare l'ambiente», dice Croce.

«Lo avevamo annunciato già nei mesi scorsi, chiedendo la massima collaborazione ai pescaresi: i controlli vengono eseguiti a tappeto, anche in borghese, e riguardano tutti i possibili aspetti, da chi lascia il pattume nei cestini stradali a chi abbandona i rifiuti lungo la strada fino a chi si sbarazza degli ingombranti in ogni angolo, perfino vicino al fiume. Per fortuna il fenomeno è contenuto ad alcuni, la maggior parte dei pescaresi ha capito perfettamente l'importanza della differenziata e con il passare delle settimane alcune criticità stanno rientrando», conclude l'assessore Croce.

«Da parte nostra ci impegniamo, attraverso Ambiente spa, a garantire un servizio sempre più efficiente, anche attraverso nuovi investimenti da parte del Comune», dice il presidente di Ambiente spa Riccardo Chiavaroli, «e ricordiamo che siamo a disposizione dei cittadini che ci possono contattare tramite telefono e mail e farci arrivare segnalazioni attraverso la nostra App Junker».

Tags: rifiuti abbandonati Pescara multa denuncia polizia video

Vedi anche

A Pescara continua la guerra agli incivili
Attualità

A Pescara continua la guerra agli incivili

11 Ott, 2026
Altri “zozzoni” incastrati dalle foto trappole
Cronaca

Altri “zozzoni” incastrati dalle foto trappole

06 Ott, 2026
Incastrati dalle telecamere e denunciati: avevano abbandonato rifiuti in strada
Attualità

Incastrati dalle telecamere e denunciati: avevano abbandonato rifiuti in strada

04 Ott, 2026
Rifiuti lanciati dall’auto: la Polizia locale 'incastra' il responsabile
Cronaca

Rifiuti lanciati dall’auto: la Polizia locale 'incastra' il responsabile

03 Ott, 2026
Rifiuti a Teramo, Raiola (AVS) lancia l'allarme 'zozzoni'
Politica

Rifiuti a Teramo, Raiola (AVS) lancia l'allarme 'zozzoni'

01 Ott, 2026
Cresce il numero dei minori vittime di “sexestorsion”
Cronaca

Cresce il numero dei minori vittime di “sexestorsion”

26 Ago, 2022
Montesilvano multa di nuovo la Tradeco: "Inadempienze contrattuali"
Ambiente

Montesilvano multa di nuovo la Tradeco: "Inadempienze contrattuali"

19 Feb, 2015
Rifiuti abbandonati, a Montesilvano arrivano le foto-trappole
Life Style

Rifiuti abbandonati, a Montesilvano arrivano le foto-trappole

18 Set, 2014
Multa Questore. M5S: «Fare luce»
Attualità

Multa Questore. M5S: «Fare luce»

04 Apr, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661