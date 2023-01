Il Pescara torna a vincere

Benché il risultato del Pescara contro la Viterbese sia solo di 1 a 0 sia di misura, i biancoazzurri avrebbero meritato di più avendo disputato oggi allo stadio Cornacchia una prova gagliarda che lascia ben sperare per il futuro. I laziali, grazie all’estremo difensore Bisogno, autore di parate strepitose, per un pelo non hanno bloccato sullo zero a zero gli adriatici. Decisiva è stata però la rete segnata proprio allo scadere dal baby Delle Monache, che Mister Colombo ha inserito in campo al posto di Cuppone ad un quarto d’ora dalla fine della partita. I biancoazzurri, che non vinceva più dall’11 dicembre scorso nella trasferta di Monopoli, per sapere se sono definitivamente usciti dal periodo nero dovranno aspettare domenica prossima quando affronteranno il Foggia ringalluzzito dal successo casalingo contro il Potenza con un tondo 3 a 0. Nell'attesa il Pescara si colloca a 42 punti in classifica a 13 lunghezze dal Crotone, secondo, bloccato dal Monterosi sull'1-1 e nel contempo aumentando il distacco dalla quarta in classifica di 8 punti, il Cerignola, sconfitto per 4-0 dalla corazzata Catanzaro.

PESCARA (4-3-2-1): Plizzari 6; Cancellotti 6,5; Boben 6; Ingrosso 6; Milani (dal 27’ s.t. Crescenzi 5); Kraja 5,5 (dal 35’ s.t. Palmiero s.v.); Aloi 5,5 (dal 1’ s.t. Vergani 6); Mora 6; Cuppone 6 (dal 31’ s.t. Delle Monache 7,5); Kolaj 6,5 (dal 27’ s.t. Desogus 6); Tupta 6. A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Gyabuaa, Lescano, D’Aloia, Mesik, Saccani, Germinario. Allenatore Colombo.

VITERBESE (3-5-2): Bisogno 7,5; Riggio 6; Ricci 6; Semenzato 6,5; Pavlev 5,5; Andreis 5 (dal 18’ s.t. Barillà 6; dal 46’ s.t. D’Uffizi s.v.); Megelaitis 7; Mungo s.v. (dal 18’ s.t. Mbaye 6,5); Devetak 5,5; Volpicelli 5 (dal 1’s.t. Marotta 5,5); Polidori 6. A disposizione: Dekic, Chicarella, Rabiu, Rodio, Renault, Spolverini, Cats, Aly, Montaperto. Allenatore Lopez. ARBITRO Crezzini di Siena.



PRIMO TEMPO

Al 10’ La viterbese usufruisce di un calcio di punizione per fallo di Ingrosso su Volpolicelli. Il tiro dell’attaccante laziale finisce alto.

Al 22’ Cancellotti crossa per Cuppone che colpisce bene di testa, ma Bisogno salva con una parata strepitosa.

Al 32’ L’estremo difensore laziale si ripete su un pericoloso destro di Krasja.

Al 34’ Kolaj da appena fuori area fa partire un tiro che supera di poco la traversa.

Al 47’ dopo due minuti di recupero finisce la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO



Al 3’ Cuppone colpisce debolmente di testa da ottima posizione e Bisogno respinge sui piedi di Cancellotti che a botta sicura calcia in rete ma Semenzato sventa il tiro.

Al 13’ dopo una ripartenza ,Kraja servito da Cuppone, lascia partire un secco tiro murato da un difensore ospite.

Al 40’ Polidori si esibisce in acrobazia con una rovesciata, ma con il pallone che finisce fuori.

Al 45’ minuto proprio allo scadere Delle Monache, entrato in campo al 31’ al posto di Cuppone, trova il guizzo giusto per portare in vantaggio il Pescara.

Al 49’, dopo 4 minuti di recupero, si chiude l’incontro con il Pescara vittorioso sulla Viterbese per 1 a 0.