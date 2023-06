Il Pescara di Zeman in semifinale playoff

I biancoazzurri, a cui bastava anche un pareggio, hanno battuto la Virtus Entella anche a Chiavari per 3 a 2 ed ora possono continuare a sognare la serie B passando alle semifinali. Alla fine del primo tempo Virtus e Pescara erano in parità 1 a 1 con la rete di Cuppone al 37 esimo e quella di Merkaj su calcio di rigore allo scadere. Il secondo tempo, dopo l’espulsione di Reali per doppia ammonizione, il Pescara sale in cattedra e al 15 esimo torna in vantaggio con Delle Monache e poi con la seconda rete di Cuppone segnata al 27 esimo. Accorcia le distanze al 42 esimo la Virtus con Parodi che insacca con un bello stacco di testa. Il prossimo appuntamento è per domenica 4 giugno quando il Pescara andrà a Foggia, che oggi ha eliminato il Crotone, mentre il ritorno si disputerà allo stadio adriatico l’8 giugno. Poiché non ci saranno più teste di serie, passerà alla finale la squadra che risulterà vincitrice dopo 180 minuti di gioco ed in caso di parità saranno i tempi supplementari a decidere chi tra Pescara e Foggia andrà a giocarsi un posto in serie B con l’altra squadra vincente dal confronto tra Lecco e Cesena. Ad animare il doppio confronto, particolarmente vivace per la storica rivalità tra la tifoseria foggiana e quella pescarese, c’è anche il confronto tra i due allenatori Zeman e Delli Carri, il primo ex del Foggia, ed il secondo ex del Pescara.



VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2) Borra 6; Manzi 6; Reali 4; Parodi 6; Tomaselli 5,5; Paolucci 7 (dal 13’ s.t. Zappella 5), Rada 6,5; Favale 6; Meazzi 5,5 (dal 21’ s.t. Clemenza 5); Merkaj 7; Zamparo 5,5 (dal 21’ s.t. Faggioli 5,5). A disposizione: De Lucia, Paroni, Pellizzer, Barlocco, Corbari, Tenkorang. Allenatore Volpe.

PESCARA (4-3-3): Plizzari 7; Cancellotti 7; Brosco 6; Boben 7; Milani 6,5 (dal 17’ s.t. Crescenzi 7); Rafia 6,5; Palmiero 8 (dal 18’ s.t. Aloi 6,5), Kraja 6 (dal 40’ s.t. Mora s.v.); Merola 7 (dal 29’ s.t. Kolaj s.v.); Cuppone 8 (dal 40’ s.t. Vergani s.v.); Delle Monache 7. A disposizione: Sommariva, D’Aniello, Gozzi, Pellacani, Ingrosso, Gyabuaa, Germinario, Desogus. Allenatore Zeman.