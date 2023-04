Il Delfino ai playoff con terzo posto conquistato

Bastava un pareggio al Pescara per assicurarsi il terzo posto in classifica alla fine della stagione regolare, ma i biancazzurri di Zeman non si sono accontentati ed hanno addirittura dilagato contro i lucani vincendo per 3 a 0 a Picerno. Grazie a Lescano che oggi ha realizzato una doppietta portando il bottino personale di reti a 19 e alla prodezza di Merola, il Pescara accede direttamente alla seconda fase dei play off. Con la vittoria di oggi quindi il Delfino entra direttamente nella fase nazionale. Infatti in base al calendario le terze classificate tra cui appunto il Pescara disputeranno il primo turno della gara di andata domenica 7 maggio, con il ritorno fissato a giovedì 11 maggio. Un vantaggio non da poco visto che il team di Zeman, non dovendo scendere in campo per i turni preliminari,avrà due settimane di tempo, per mettere a punto i meccanismi tattici del tecnico boemo.

PICERNO (4-2-3-1): Albertazzi 7,5; Pagliai 5,5 (dal 1' st Novella 5,5); Ferrani 5; Garcia 5; Guerra 6; De Cristofaro 5; Gallo 6; Ceccarelli 6(dal 34' st Reginaldo s.v.); Albadoro 5(dal 9' st Diop 5); Golfo 5 (dal 22' st D'Angelo 5); Santarcangelo 6 (dal 9' st Emmausso 5). A disposizione: Rossi, Gammone, Allegretto, Kouda, D'Angelo, Esposito, Reginaldo, Gonnelli, Monti, Diop, Novella, Emmausso. Allenatore Emilio Longo

PESCARA (4-3-3): Sommariva 7; Crescenzi 6; Brosco 6; Mesik 6; Milani 6 (dal 21' st Pellacani 6); Germinario 6 (dal 10' st Aloi 6); Palmiero 6,5(dal 10' st Rafia 6), Kraja 6; Merola 8; Lescano 8; Delle Monache5,5 (dal 21' st Cuppone6). A disposizione: D'Aniello, Gyabuaa, Kolaj, Aloi, Rafia, Boben, Desogus, Pellacani, Cuppone, Cancellotti. Allenatore Zdenek Zeman.

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria



Le reti sono state segnate da Lescano al 31' del primo tempo su rigore e al 13'del secondo tempo e da Merola al 15' del secondo tempo.